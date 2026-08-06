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Esposa de Andrés Gómez faz desabafo após classificação do Vasco

Esposa de Andrés Gómez faz desabafo após classificação do Vasco
Esposa de Andrés Gómez faz desabafo após classificação do Vasco -

Após a classificação do Vasco sobre o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Juliana Giraldo, esposa de Andrés Gómez, usou as redes sociais para desabafar. Além de revelar que o atacante entrou em campo sem estar em plenas condições físicas, ela também respondeu às críticas de parte da torcida e destacou a determinação do camisa 11 para ajudar a equipe.

Segundo Juliana, ela chegou a pedir que o jogador priorizasse a própria saúde, já que, de acordo com seu relato, Andrés atuou com o pé completamente anestesiado. Ainda assim, o atacante optou por entrar em campo para contribuir com o Vasco e tentar apagar a frustração da final da Copa do Brasil da temporada passada. “Andrés, ontem foi o dia em que te pedi para pensar na sua saúde e integridade, pois não me parecia certo você sair para jogar com o pé totalmente anestesiado. E você só me respondeu que era importante para você entrar em campo e dar tudo de si”, escreveu.

Além disso, Juliana contou que comentou com o marido sobre mensagens de torcedores que questionavam seu desempenho. No entanto, segundo ela, Andrés afirmou que não deixaria as críticas abalarem sua confiança. “Você também me respondeu que o barulho da galera lá fora não te faria duvidar do potencial que Deus te permitiu ter, que Deus aqui não te deu gols, te deu golaços”, destacou.

A esposa do atacante afirmou que o jogador manteve a fé e a convicção de que seria recompensado pelo trabalho dentro de campo. “Você me disse que se lembraria de que o Vasco era o nosso lugar de propósito, que nós fazíamos planos, mas Deus Todo-Poderoso nos entregava propósitos. E sim, meu amor, você estava certo: Deus, tudo o que ele começa, ele conclui”, encerrou Juliana.

Veja a publicação da esposa de Andrés Gómez

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