CazéTV confirma jogo de estreia da Premier League na transmissão do canal

Após oficializar a Premier League como uma das competições de sua grade, a CazéTV agora confirmou o duelo de estreia da competição em seu canal: Manchester City x Bournemouth. A emissora de Casimiro Miguel terá a joia vascaína Rayan como um dos protagonistas do duelo histórico para o projeto digital da LiveMode.

A Premier League 2026/27 terá início às 16h (de Brasília) do dia 21 de agosto, uma sexta-feira, com o duelo Arsenal x Coventry City. No dia seguinte, quem abre a rodada é o Manchester United diante do Hull City, em partida marcada para as 08h30.

O jogo de estreia da CazéTV acontecerá apenas no domingo, dia 23 de agosto, às 10h (de Brasília), mesmo horário de Brighton & Hove Albion x Aston Villa. O City estreará na competição como mandante e, portanto, receberá o Bournemouth no Etihad Stadium. Newcastle x Liverpool também vão a campo neste mesmo dia, em confronto às 12h30.

O Chelsea fecha a primeira rodada da Premier League, na segunda-feira, dia 24 de agosto. A estreia de Xabi Alonso à frente dos Blues no torneio inglês será diante do Filham, fora de casa.

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Premier League na CazéTV

A emissora liderada por Casimiro Miguel fechou garantiu os direitos de transmissão após um acordo de sublicenciamento com a ESPN. Com a parceria, o projeto da LiveMode terá direito a uma partida ao vivo por rodada.

Trata-se de mais um capítulo do acordo de conteúdo entre as partes, que teve início com a exibição em simulcast do conteúdo da grade do canal no Disney+. Essa parceria tem validade pelos próximos três anos.

A ESPN, contudo, mantém os direitos de todas 380 partidas do campeonato inglês. Além dos canais, os jogos também contarão com exibição através do Disney+.

Rodada completa de sábado e domingo

Sábado – 22 de agosto de 2026

Hull City x Manchester United (08:30)

Everton x Crystal Palace (11:00)

Ipswich Town x Sunderland (11:00)

Nottingham Forest x Leeds United (11:00)

Brentford x Tottenham Hotspur (13:30)

Domingo – 23 de agosto de 2026

Brighton & Hove Albion x Aston Villa (10:00)

Manchester City x AFC Bournemouth (10:00)

Newcastle United x Liverpool (12:30)

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