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CazéTV confirma jogo de estreia da Premier League na transmissão do canal

CazéTV confirma jogo de estreia da Premier League na transmissão do canal
CazéTV confirma jogo de estreia da Premier League na transmissão do canal -

Após oficializar a Premier League como uma das competições de sua grade, a CazéTV agora confirmou o duelo de estreia da competição em seu canal: Manchester City x Bournemouth. A emissora de Casimiro Miguel terá a joia vascaína Rayan como um dos protagonistas do duelo histórico para o projeto digital da LiveMode.

A Premier League 2026/27 terá início às 16h (de Brasília) do dia 21 de agosto, uma sexta-feira, com o duelo Arsenal x Coventry City. No dia seguinte, quem abre a rodada é o Manchester United diante do Hull City, em partida marcada para as 08h30.

O jogo de estreia da CazéTV acontecerá apenas no domingo, dia 23 de agosto, às 10h (de Brasília), mesmo horário de Brighton & Hove Albion x Aston Villa. O City estreará na competição como mandante e, portanto, receberá o Bournemouth no Etihad Stadium. Newcastle x Liverpool também vão a campo neste mesmo dia, em confronto às 12h30.

O Chelsea fecha a primeira rodada da Premier League, na segunda-feira, dia 24 de agosto. A estreia de Xabi Alonso à frente dos Blues no torneio inglês será diante do Filham, fora de casa.

 

 

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Premier League na CazéTV

A emissora liderada por Casimiro Miguel fechou garantiu os direitos de transmissão após um acordo de sublicenciamento com a ESPN. Com a parceria, o projeto da LiveMode terá direito a uma partida ao vivo por rodada.

Trata-se de mais um capítulo do acordo de conteúdo entre as partes, que teve início com a exibição em simulcast do conteúdo da grade do canal no Disney+. Essa parceria tem validade pelos próximos três anos.

A ESPN, contudo, mantém os direitos de todas 380 partidas do campeonato inglês. Além dos canais, os jogos também contarão com exibição através do Disney+.

Rodada completa de sábado e domingo

Sábado – 22 de agosto de 2026

Hull City x Manchester United (08:30)
Everton x Crystal Palace (11:00)
Ipswich Town x Sunderland (11:00)
Nottingham Forest x Leeds United (11:00)
Brentford x Tottenham Hotspur (13:30)

Domingo – 23 de agosto de 2026

Brighton & Hove Albion x Aston Villa (10:00)
Manchester City x AFC Bournemouth (10:00)
Newcastle United x Liverpool (12:30)

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