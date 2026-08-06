Jair brilha no Vasco, alfineta o Fluminense e celebra vaga na Copa

Jair mais uma vez superou o drama de uma lesão e recuperou seu espaço no time do Vasco. Sendo um dos principais jogadores na vitória sobre o Fluminense, que confirmou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 8 não perdeu a chance de provocar o rival.

Logo após a partida, Jair comentou a importância da vaga conquistada no torneio nacional e alfinetou o Flu, que acabou eliminado pelo Cruzmaltino pelo segundo ano consecutivo na competição.

“Sem dúvida, é um sabor especial. Muito bom ganhar deles, é uma rivalidade grande. Torcedor tem que comemorar mesmo porque a gente merece”, brincou, enaltecendo a vaga em seguida.

LEIA MAIS: Quartas da Copa do Brasil terão impedimento semiautomático



“Acho que hoje fizemos um grande jogo do início ao fim. Ao meu ver, tivemos o controle da partida. É importante buscar evoluir cada vez mais para poder crescer tanto no Brasileiro quanto nas outras competições de mata-mata. No primeiro jogo a gente teve a posse de bola, mas não agride tanto como agora”, disse.

Enquanto isso, o Vasco agora aguarda o sorteio que acontecerá na terça-feira (11), na CBF. Ali saberá qual será o adversário da próxima fase do torneio. Simultaneamente, nesta quinta-feira (6), os últimos classificados e os eventuais adversários da equipe carioca serão definidos.

Por fim, antes de pensar novamente na copa, o clube carioca encara o Bahia no domingo (9), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela vigésima segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.