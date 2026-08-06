Presidente do Flamengo volta a adiar sonho de estádio próprio

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a adiar o sonho do estádio próprio. Com maiores detalhes, o mandatário explicou que a demora e o investimento para levantar uma nova arena comprometeria o desempenho esportivo do clube.

As declarações foram em entrevista ao “Market Makers”, canal de economia e investimentos no YouTube, divulgadas na última quarta-feira (5/8). Segundo Bap, afinal, o custo estimado de R$ 3 bilhões poderia levar 20 anos para ser pago, enquanto o Fla tem contrato por mais 18 anos com a gestão do Maracanã.

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“Existe um lugar que possa ser mais icônico para o torcedor do Flamengo do que o Maracanã? Não. Então, eu tenho que ter um excedente de resultado que me permita ter um time esportivo competitivo, porque é o que me garante uma receita de R$ 2 bilhões, para eu poder ganhar R$ 340, R$ 350, R$ 400 milhões, botar R$ 250 num time de futebol e poupar R$ 150 mi para um estádio. Ora, se custa R$ 3 bilhões, vai demorar 20 anos para eu ter dinheiro para construir. Se você capitalizar esse dinheiro, talvez não seja 20, talvez seja 14, 15 anos. Por quanto tempo eu tenho o Maracanã ainda? Por 18 anos e meio. Então, se tem uma coisa que o Flamengo tem é tempo para exercer essa opção”, explicou.

Flamengo arrematou terreno do Gasômetro em leilão

O projeto do estádio próprio segue apenas no papel. Em julho de 2024, o Flamengo arrematou (por cerca de R$ 138 milhões) em leilão o terreno do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro, e posteriormente encerrou a disputa judicial envolvendo a Caixa Econômica Federal para garantir a área. Desde então, no entanto, a atual gestão passou a adotar discurso mais cauteloso. Além do custo bilionário, o clube ainda precisa superar entraves como a remoção da estrutura da Naturgy, que ocupa parte do terreno, e a posterior descontaminação da área. Com isso, a previsão inicial de inauguração já foi adiada.

Para Bap, o Maracanã dá para o gasto para o Flamengo. Segundo o próprio, o novo estádio só será necessário quando a demanda aumentar de tal forma que o próprio Maior do Mundo não comporte a torcida nos jogos.

“Qual é o momento certo? Quando eu consiga lotar o Maracanã em todos os jogos com 71 mil, ter cinco, 10, 15 mil caras querendo entrar e que eu não tenho como atender, e eu conseguir modelar esse estádio como uma arena, onde eu tenha talvez uma margem melhor do que a do Maracanã. A gente nunca achou que seria tão eficiente na gestão do Maracanã como é hoje. Isso significa dizer que a gente jamais faria o estádio? Não, porque com o custo do dinheiro caindo pode ser que você tenha um fundo soberano desses da vida, que queira comprar o estádio e ser sócio do Flamengo. Cara, eu acho que vai demorar. Sinceramente, acho que talvez meus filhos vejam isso. Eu não sei se eu vou ver”, analisou.

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