Vídeo! Adriano Imperador se arrisca como cantor de rap para nova série da Globo

Adriano Imperador voltou a aparecer em conteúdos relacionados à série Jogada de Risco, do Globoplay. Depois de estrelar a campanha de lançamento da obra ao lado de Cauã Reymond, protagonista e idealizador do projeto, o ex-jogador agora ajudou na criação de um rap de divulgação.

“Escuta esse papo reto aqui, ou melhor, rap: Jogada de Risco está com episódios novos no ar. Não vei perder não, vacilão”, anunciou Adriano no vídeo de divulgação.

Imperador divide o protagonismo do vídeo — e do rap — com Cauã Reymond, e a dupla canta a música que fala sobre “badboys” e o mundo do futebol.

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Participação de Adriano Imperador

O ídolo do Flamengo já havia participado de outras ações envolvendo a nova série do Globoplay. Nas primeiras divulgações, por exemplo, o Imperador fez mistério sobre um possível retorno ao meio futebolístico, mas como empresário. O ex-jogador aparecia diante de um computador cuja tela exibia uma planilha financeira e informações que sugeriam uma possível negociação para a compra de um clube por meio de uma SAF.

Só depois, em um teaser ao lado do ator global, revelava se tratar de uma campanha promocional para a série.

Jogada de Risco

A série aborda o lado menos glamouroso do futebol e trabalha com temas como negociações obscuras, chantagens, entretenimento adulto e disputas de poder no esporte. O roteiro, aliás, tem recebido comparações com o novo projeto de Cristiano Ronaldo.

A história acompanha Maurício, personagem vivido por Cauã Reymond, um ex-atacante que teve a carreira interrompida por lesões e por decisões ruins tomadas pelo pai e antigo gestor. Após esse período, ele tenta reconstruir a própria trajetória ao entrar nos bastidores do futebol como agente de atletas.

Segundo fontes, a produção contou com uma ampla pesquisa sobre a realidade do meio futebolístico para seu desenvolvimento. A aposta prevê uma dramaturgia com reviravoltas e forte apelo visual. Lançada no dia 23 de julho, a primeira temporada tem oito episódios e segue um modelo de lançamento semanal, com dois capítulos por semana.

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