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Vídeo! Adriano Imperador se arrisca como cantor de rap para nova série da Globo

Vídeo! Adriano Imperador se arrisca como cantor de rap para nova série da Globo
Vídeo! Adriano Imperador se arrisca como cantor de rap para nova série da Globo -

Adriano Imperador voltou a aparecer em conteúdos relacionados à série Jogada de Risco, do Globoplay. Depois de estrelar a campanha de lançamento da obra ao lado de Cauã Reymond, protagonista e idealizador do projeto, o ex-jogador agora ajudou na criação de um rap de divulgação.

“Escuta esse papo reto aqui, ou melhor, rap: Jogada de Risco está com episódios novos no ar. Não vei perder não, vacilão”, anunciou Adriano no vídeo de divulgação.

Imperador divide o protagonismo do vídeo — e do rap — com Cauã Reymond, e a dupla canta a música que fala sobre “badboys” e o mundo do futebol.

 

 

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Participação de Adriano Imperador

O ídolo do Flamengo já havia participado de outras ações envolvendo a nova série do Globoplay. Nas primeiras divulgações, por exemplo, o Imperador fez mistério sobre um possível retorno ao meio futebolístico, mas como empresário. O ex-jogador aparecia diante de um computador cuja tela exibia uma planilha financeira e informações que sugeriam uma possível negociação para a compra de um clube por meio de uma SAF.

Só depois, em um teaser ao lado do ator global, revelava se tratar de uma campanha promocional para a série.

Jogada de Risco

A série aborda o lado menos glamouroso do futebol e trabalha com temas como negociações obscuras, chantagens, entretenimento adulto e disputas de poder no esporte. O roteiro, aliás, tem recebido comparações com o novo projeto de Cristiano Ronaldo.

A história acompanha Maurício, personagem vivido por Cauã Reymond, um ex-atacante que teve a carreira interrompida por lesões e por decisões ruins tomadas pelo pai e antigo gestor. Após esse período, ele tenta reconstruir a própria trajetória ao entrar nos bastidores do futebol como agente de atletas.

Segundo fontes, a produção contou com uma ampla pesquisa sobre a realidade do meio futebolístico para seu desenvolvimento. A aposta prevê uma dramaturgia com reviravoltas e forte apelo visual. Lançada no dia 23 de julho, a primeira temporada tem oito episódios e segue um modelo de lançamento semanal, com dois capítulos por semana.

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