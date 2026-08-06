Cruzeiro negocia Ian Luccas, e meia vai atuar no futebol português

O Cruzeiro acertou a saída do meio-campista Ian Luccas para o futebol português. O Athletic-MG, clube que utilizava o jogador por empréstimo, confirmou nesta quinta-feira (6) a transferência do atleta de 23 anos para o Alverca. A negociação encerra mais um capítulo da trajetória do meia vinculado à Raposa. Enquanto isso, ele inicia uma nova etapa na Europa após viver sua melhor temporada como profissional.

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Ian Luccas chegou ao Cabuloso em 2022, ainda para integrar a equipe sub-20, após se destacar nas categorias de base da Ferroviária. Apesar da expectativa criada em torno do atleta, ele teve poucas oportunidades no elenco principal durante as temporadas de 2022 e 2023. Na sequência, acumulou empréstimos para Goiás, Ferroviária e Athletic. Apesar disso, conseguiu ganhar sequência e recuperar espaço no cenário nacional.

Boa temporada abriu caminho para ida à Europa

“O Athletic Club comunica a transferência do atleta Ian Luccas para o FC Alverca, de Portugal. O Athletic agradece ao atleta pelo profissionalismo e dedicação durante o período em que vestiu a camisa do Esquadrão e deseja muito sucesso na sequência de sua carreira”, informou o clube mineiro em publicação oficial.

Vestindo a camisa do Athletic nesta temporada, o atleta participou de 27 partidas e registrou nove participações diretas em gols, com seis bolas na rede e três assistências. Os números representam o melhor desempenho ofensivo da carreira do meio-campista, por isso, despertaram o interesse do Alverca, que decidiu investir na contratação para a sequência da temporada em Portugal.

Embora com a transferência para o futebol europeu, Ian Luccas ainda possui contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027. Revelado pela Ferroviária, o jogador chegou ao clube celeste ainda nas categorias de base e deixa o futebol brasileiro após consolidar sua evolução no Athletic. Por fim, o meia buscará espaço no Alverca, onde terá a primeira experiência internacional de sua carreira.

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