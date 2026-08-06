Bracks quebra silêncio sobre Fred e anima torcida do Atlético

O Atlético segue trabalhando nos bastidores para tentar contratar o volante Fred, do Fenerbahçe. O vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, atualizou a situação das negociações nesta semana e confirmou que o clube mantém conversas pelo experiente meio-campista de 33 anos. Apesar do interesse antigo do Galo, a operação continua sendo considerada complicada. Enquanto isso, a diretoria busca alternativas para avançar nas tratativas antes do encerramento da janela de transferências.

LEIA MAIS: Domínguez explica trocas no Atlético e avisa: “Teremos que mudar”

Fred permanece como um dos principais alvos da diretoria atleticana para reforçar o elenco de Eduardo Domínguez. O volante possui contrato em vigor com o Fenerbahçe, fator que aumenta a dificuldade da negociação. Ainda assim, o Atlético acredita que o desejo do jogador de atuar pelo clube mineiro pode contribuir para um eventual acordo. As conversas seguem acontecendo de forma reservada. Além disso, a diretoria evita estabelecer prazos para uma definição oficial.

Atlético mantém conversas até o fim da janela

“É uma negociação muito difícil, complexa. É um atleta que tem contrato vigente com o clube dele (Fenerbahçe), e é um sonho do Atlético contar com o atleta, e é um sonho dele vir para o Atlético, um dia. Ele já externou isso. Não tenho nenhuma atualização para passar, o que não significa que eu não tenha atualizações internas. Eu não tenho para divulgar. Enquanto houver prazo, enquanto houver janela, a gente tem essa chama de esperança acesa em relação ao Fred. Então, como a gente fez o gol no último lance lá em Caxias, vamos esperar até o último lance dessa janela para realizar este sonho, que é dos dois lados”, afirmou Paulo Bracks.

A diretoria atleticana trata a contratação com cautela por envolver um jogador de destaque internacional e com vínculo ativo no futebol turco. Internamente, o clube entende que qualquer avanço dependerá das condições impostas pelo Fenerbahçe e das possibilidades financeiras da operação. O planejamento prevê acompanhar o cenário até os últimos dias do mercado. Por outro lado, sem comprometer a estratégia adotada para a montagem do elenco.

A janela de transferências do futebol brasileiro permanecerá aberta até o dia 11 de setembro, permitindo que o Atlético continue negociando. Enquanto busca um desfecho positivo para a chegada de Fred, o clube também monitora outras oportunidades de mercado. O volante segue como prioridade para fortalecer o meio-campo, mas a definição dependerá das próximas rodadas de conversas entre as partes envolvidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.