Fluminense amplia necessidade de reforços após eliminação precoce

A eliminação recente do Fluminense diante do Vasco, nas oitavas de final da Copa do Brasil, obrigou a diretoria tricolor a ligar o sinal de alerta. É necessário intensificar a busca por reforços no mercado da bola. Diante desse cenário de instabilidade, as principais prioridades da cúpula carioca concentram-se na contratação de atletas para o setor ofensivo.

Com o intuito de qualificar o plantel, o planejamento estabelecido prevê a chegada de mais um atacante de lado de campo e de um meio-campista para disputar uma vaga de titular.

No que diz respeito à armação das jogadas, a necessidade de um novo meia surgiu principalmente por causa da queda de rendimento de Lucho Acosta e da situação delicada de Paulo Henrique Ganso.

Enquanto o jogador argentino atravessa o seu pior momento desde que desembarcou no clube, o experiente camisa 10 está fora dos planos da comissão técnica. Uma vez que possui vínculo válido somente até o final da temporada. Já para a ponta do campo, a cúpula tricolor busca um nome de maior peso e renome.

Apenas duas chegadas no Fluminense

Até o presente momento da janela de transferências, a instituição carioca anunciou apenas as chegadas de Thiago Silva e Hulk para encorpar o grupo. O zagueiro, atualmente lesionado, sequer entrou em campo no confronto contra o rival cruz-maltino.

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Ao passo que o camisa 7 começou no banco de reservas em ambas as partidas, embora tenha participado diretamente da jogada que resultou no gol tricolor na derrota da última quarta-feira (5).

Paralelamente aos problemas dentro das quatro linhas, o técnico Luís Zubeldía enfrenta um momento de total indefinição quanto à continuidade de seu trabalho.

Caso a sequência de resultados negativos se mantenha nos próximos compromissos contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois será diante do Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Copa Libertadores, a tendência é de que o treinador seja demitido do cargo.

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