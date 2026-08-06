Wesley chega a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro

O atacante Wesley desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (7) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro. O jogador de 21 anos foi anunciado pela Raposa na última quarta e chega por empréstimo de uma temporada junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. Enquanto isso, o clube finaliza apenas os últimos procedimentos burocráticos antes da oficialização.

Com a contratação encaminhada, Wesley será o quinto reforço do Cruzeiro nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube confirmou as chegadas do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, do volante Zé Lucas e do atacante Gabriel Pec. Além disso, Lucho Rodríguez também já acertou sua transferência para a Raposa nas mesmas condições contratuais, com empréstimo de um ano e opção de compra ao término.

Cruzeiro retomou negociação após mudanças no elenco

A negociação entre Cruzeiro e Wesley começou ainda no início de julho, quando o clube buscava um atacante para reforçar o setor ofensivo. No entanto, o Corinthians entrou na disputa e levou a diretoria celeste a interromper as conversas. O cenário mudou semanas depois, por outro lado, quando as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec obrigaram a Raposa a voltar ao mercado.

Com o recuo do Timão, o Cabuloso retomou as negociações diretamente com o Al-Nassr e conseguiu avançar até chegar ao acordo pelo empréstimo do atacante. Wesley, inclusive, já participava da pré-temporada da equipe saudita, mas ficou fora do amistoso mais recente, situação que aumentou a expectativa pela conclusão da transferência para o futebol brasileiro.

Revelado pelo Corinthians, Wesley foi negociado com o Al-Nassr em 2024 por cerca de 20 milhões de dólares, além de bônus previstos em contrato por metas esportivas. Na última temporada, o atacante atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha, onde disputou cinco partidas. Agora, o jovem inicia uma nova etapa da carreira no Cruzeiro, que pretende contar com o jogador para fortalecer o elenco nas disputas do Brasileirão e da Libertadores.

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