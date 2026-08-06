Clube paraguaio “contrata” próprio presidente como reforço para a Copa Sul-Americana

O Deportivo Recoleta pode protagonizar uma das histórias mais curiosas desta edição da Copa Sul-Americana. Isso porque o presidente do clube paraguaio, Luis Vidal, de 52 anos, foi inscrito na relação de jogadores e agora aguarda a autorização da Conmebol para entrar em campo.

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Vidal confirmou que integra a lista de atletas inscritos pelo Recoleta e explicou que sua participação depende apenas da liberação da entidade sul-americana. Segundo o dirigente, o clube incluiu seu nome entre os reforços permitidos pelo regulamento, mas a autorização ainda não foi concedida.

“Fui incluído como um dos cinco reforços. Mas agora depende da autorização”, afirmou o presidente em entrevista à Rádio Monumental, de Assunção.

Recordista no Campeonato Paraguaio

Caso receba o aval da Conmebol, Vidal poderá enfrentar o Boca Juniors pelas oitavas de final. O dirigente, porém, já fez história recentemente ao se tornar o jogador mais velho a atuar na primeira divisão do Paraguai. Em novembro do ano passado, ele entrou nos minutos finais do empate sem gols entre Recoleta e Nacional, aos 51 anos, estabelecendo um novo recorde no país.

“Joguei futebol desde os 13 anos na formação do Tacuarí. Depois, entrei para o Sol de América e fiz a minha estreia na equipe principal em 1994. Naquela época, tive que escolher entre continuar a jogar ou estudar, porque ganhava muito mais dinheiro fora do futebol. Optei por estudar Direito”, disse em entrevista ao jornal argentino Olé.

Assim, além de comandar o clube desde 2019, Vidal teve papel importante na ascensão do Recoleta. Sob sua gestão, a equipe voltou à elite do futebol paraguaio e garantiu uma vaga inédita na Sul-Americana após superar o Nacional na disputa por pênaltis. Na estreia do torneio continental, o time empatou por 1 a 1 com o San Lorenzo.

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