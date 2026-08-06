Conmebol dá voto de confiança à Fifa após polêmica e ainda provoca a Uefa

,A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) manifestou apoio à decisão da Fifa de retirar a proposta que previa a criação de uma estrutura comercial com participação de investidores privados. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (6) nas redes sociais, a entidade afirmou que o recuo representa um gesto de respeito aos mecanismos institucionais e reforçou, inclusive, a importância do diálogo na condução das decisões, em uma clara crítica à Uefa, que lidera um boicote à entidade ao lado da Concacaf e Confederação Asiática.

“Diante dos acontecimentos que afetam a família do futebol, o Conselho da Conmebol celebra a decisão da Fifa de retirar a proposta Fifa Forward Enterprise. O Conselho manifesta, de forma unânime, sua preocupação com as reiteradas ações unilaterais adotadas sem recorrer ao diálogo. E nem aos mecanismos institucionais previstos para o tratamento desse tipo de situação”, informa um trecho do comunicado.

‘Respeito à governança’

Além disso, a entidade sul-americana destacou que mudanças de grande impacto não devem ocorrer por meio de iniciativas unilaterais. Para a Conmebol, portanto, qualquer medida que afete o futuro do futebol precisa respeitar os procedimentos previstos nos estatutos da Fifa.

“Seu futuro somente pode ser construído com base no respeito à institucionalidade, à governança e aos procedimentos democráticos que representam as 211 Associações Membro da Fifa. (…). Consequentemente, a Conmebol não apoiará qualquer atuação ou procedimento que desconsidere ou se afaste desses mecanismos institucionais”, informa um trecho do comunicado.

A Conmebol, historicamente, sempre foi uma confederação aliada ao comando da Fifa. De acordo com interlocutores da entidade sul-americana, a posição adotada reflete o agradecimento pelo fato de Argentina, Paraguai e Uruguai receberem seus jogos de estreia na Copa do Mundo de 2030, que terá como países-sede Portugal, Espanha e Marrocos.

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