Paulo Bracks explica reavaliação de elenco e cenário no Atlético

A intertemporada promovida pelo Atlético mudou a forma como a comissão técnica enxerga o elenco para a sequência da temporada. Em entrevista nesta quinta-feira (6) na Cidade do Galo, o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, explicou que o período de treinamentos teve importância significativa para uma reavaliação do elenco. Com mais tempo, o técnico duardo Domínguez e sua equipe observaram atletas em funções diferentes e identificaram características que ainda não haviam notado durante a temporada.

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Segundo Bracks, a pausa no calendário proporcionou um cenário incomum para análises mais aprofundadas. Sem a pressão constante de partidas em sequência, a comissão conseguiu testar formações e adaptar jogadores a novas posições. Esse processo, dessa forma, passou a influenciar diretamente o planejamento esportivo e também as movimentações do clube na janela de transferências.

Intertemporada alterou planejamento do clube

“O período da intertemporada foi muito importante para a comissão técnica. Eles conseguiram observar os jogadores com mais profundidade, testar atletas em outras funções e enxergar características que ainda não tinham aparecido durante a temporada. Isso mudou bastante a avaliação do elenco. Muitos jogadores que parte da torcida e da imprensa apontavam como fora dos planos nunca deixaram de fazer parte do grupo e passaram a receber novas oportunidades dentro do sistema de jogo”, afirmou Paulo Bracks.

A mudança na avaliação interna também refletiu na estratégia do Atlético para o mercado. Em vez de buscar reposições para posições consideradas carentes anteriormente, o clube passou a analisar com mais cautela as necessidades do elenco. Algumas alternativas encontradas durante os treinamentos diminuíram a urgência por reforços em determinados setores. Enquanto isso, outras posições seguem acompanhadas pela diretoria para possíveis revisões.

Dessa forma, o Atlético entra na sequência da temporada apostando em maior versatilidade do elenco. Jogadores que vinham recebendo poucas oportunidades voltaram a ser utilizados em diferentes funções, fortalecendo a disputa por espaço. O trabalho realizado durante a intertemporada também serviu para ajustar o modelo de jogo de Eduardo Domínguez, que, nesse sentido, conta com mais alternativas para enfrentar os desafios do Brasileirão e outras competições.

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