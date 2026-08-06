Zubeldía utiliza Ganso no Fluminense após três meses e explica opção

Luís Zubeldía surpreendeu no segundo tempo da eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, para o Vasco, ao optar por Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 não atuava desde o dia 15 de maio, ocasião em que enfrentou o Bolívar (BOL) pela Copa Libertadores. A partir deste período permaneceu fora dos planos da comissão técnica.

Consequentemente, o próprio clube chegou a divulgar que o atleta estava liberado para buscar outra equipe no mercado da bola. Isto aconteceu porque o vínculo contratual encerra em dezembro e o meia já disputou 12 partidas na Série A do Campeonato Brasileiro, de modo que, se entrar em campo por mais um confronto, perderá a possibilidade de se transferir para outro time da mesma divisão.

Em relação à escolha surpreendente, o comandante explicou os motivos da alteração durante a partida.

“Considerava que (o Vasco) ao ter muitos meias, muitos volantes, nós teríamos que começar a recuperar a memória com o tema dos toques. Habitualmente, fazíamos isso com o Savarino, o Lucho, os zagueiros. Em algum lado, teria que reacomodar isso. Não só com o desenho (de jogo), mas também as características, entende? Em outro momento, esse passe nós seguíamos tendo com os zagueiros, ou com o Lucho. Contra o Vasco, custou mais para nos associarmos”, comentou o treinador.

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Ganso não deve atuar mais pelo Fluminense?

Posteriormente, o técnico esclareceu que, nos compromissos do torneio nacional, mesmo quando relaciona o jogador, a ausência em campo ocorre exclusivamente por critérios táticos, em vez de qualquer impedimento ligado ao limite regulamentar de participações.

Apesar de balançar no cargo após o revés, o profissional segue no comando da equipe tricolor, a princípio, para o clássico deste sábado, dia 8, às 21h (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, em compromisso válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

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