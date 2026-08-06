Real Madrid acerta renovação de Vini Jr até 2032 e encerra novela contratual

Agora é oficial. O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação de contrato de Vini Jr até junho de 2032. Depois de mais de um mês de negociações, o clube espanhol e o atacante brasileiro chegaram a um acordo que deve colocar um ponto final em uma das principais novelas do mercado europeu.

Inicialmente, o estafe do camisa 7 defendia uma extensão mais curta, o que permitiria ao jogador renegociar salários em um prazo menor caso mantivesse o alto nível de desempenho. No entanto, as conversas se arrastaram e criaram um impasse entre as partes ao longo da última temporada.

Salário anual de 24 milhões de euros

Posteriormente, o Real Madrid aumentou sua proposta financeira para convencer o brasileiro a permanecer no Santiago Bernabéu. Embora o clube não tenha atendido ao pedido inicial de cerca de 30 milhões de euros líquidos (R$ 176,9) por temporada, melhorou significativamente a oferta e chegou a um pacote (entre salários e bônus) estimado em aproximadamente 24 milhões de euros anuais (R$ 141,5 milhões).

Além disso, a investida do Arsenal acelerou o desfecho das negociações. O clube inglês demonstrou disposição para desembolsar cerca de 150 milhões de euros (R$ 884,9 milhões) pela contratação de Vini Jr e também aceitaria pagar os valores salariais exigidos pelo atacante. Diante desse cenário, o Real Madrid intensificou as tratativas para evitar perder uma de suas principais estrelas.

A renovação também acontece em um momento de mudanças no elenco merengue. O Real Madrid anunciou nesta quinta a contratação do marfinense Yan Diomandé, na maior negociação da história do clube. Mas a diretoria sempre tratou a permanência de Vini Jr como prioridade para o futuro da equipe.

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