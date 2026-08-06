Jejum? Veja quem está há mais tempo sem marcar no Flamengo

O Flamengo é um time bastante prolífico no ataque, o que se explica na média de gols por equipe no Brasileirão. Mesmo com um gol a menos que o Palmeiras (37 x 38), o Rubro-Negro possui melhor média (1,85 x 1,8 p/j) por ter também uma partida a menos em relação ao rival. Mas há jogadores que vivem longos jejuns.

O Jogada10, então, buscou qual foi a data do último gol de cada um dos atletas do elenco de Leonardo Jardim. E você, querido Joganauta, sabia que existem três jogadores que não marcaram gols pelo Flamengo? Além disso, que há seis atletas que ainda não foram às redes em 2026? Descubra tudo isso e mais com o J10!

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Jejuns de gols no Flamengo

O último marcador de gol no Mengo é o atacante Samuel Lino. Ele, afinal, foi o responsável por empatar a partida contra o Internacional, no Beira-Rio, no dia 29 de julho, em 1 a 1, pelo Brasileirão. Após o retorno das competições oficiais, Léo Pereira, Lorran e Pedro também marcaram.

Antes, porém, o último (além dos já citados) a marcar foi Carrascal, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, dia 10 de maio. Jorginho, cobrador oficial de pênaltis do time, fez no empate com o Vasco, dia 3 de maio, em 2 a 2, no Maracanã. Gonzalo Plata, por sua vez, foi às redes no dia 26 de abril. Já o craque de Arrascaeta vive um jejum que é possível explicar. Ele, afinal, sofreu grave lesão no dia 29 de abril, data em que se lesionou na clavícula direita. Seu último tento, então, foi três dias antes, em 26 de abril.

Seguindo nos homens de frente, Luiz Araújo marcou na data da lesão de Arrasca, sendo o autor do gol no empate em 1 a 1 com o Estudiantes (ARG), na Argentina. Bruno Henrique, que tem seis gols na temporada, não marca desde 16 de abril, na goleada por 4 a 1 sobre o Medellín (COL), pela Libertadores. Dentre os atacantes, Cebolinha vive um dos principais jejuns, já que seu último gol saiu apenas em 10 de fevereiro. Wallace Yan é o primeiro da lista que ainda não marcou em 2026: seu último gol oficial foi há mais de um ano, no dia 12 de julho de 2025.

Quem mais não marca há tempos?

Lucas Paquetá, que já tem oito gols no ano, não marca desde 19 de abril. De la Cruz fez seu único tento no longínquo dia 22 de fevereiro. Outro que só tem um gol é Léo Ortiz: ele fez em 19 de março. O volante Erick Pulgar não vai às redes desde 15 de fevereiro, enquanto os jovens Douglas Telles, Guilherme Gomes e Iago (este, já fora do clube) fizeram no Campeonato Carioca, entre janeiro e fevereiro.

Há, porém, outros jogadores que ou não marcaram no ano, ou sequer balançaram as redes pelo clube. Vitão (reforço para 2026), Saúl Ñíguez e Daniel Sales não fizeram gols pelo Flamengo. Por fim, uma sequência de laterais. Danilo, autor do gol do título da Libertadores, ainda marcaria sobre o Pyramids (EGI), na Copa Challenger, dia 13 de dezembro de 2025. Já Ayrton Lucas não marca desde 15 de novembro. Varela guardou seu último no dia 18 de setembro, enquanto seu “reserva” Emerson Royal fez quatro dias antes. Por fim, Alex Sandro é o único que não marca desde 2024. Seu último – e único – gol pelo Flamengo foi em 2 de outubro de 2024.

Maiores jejuns de gols no Flamengo

• Vitão, Saúl Ñíguez e Daniel Sales – Nunca fizeram

• Alex Sandro – 2/10/2024 – 673 dias

• Wallace Yan – 12/07/2025 – 390 dias

• Emerson Royal – 14/09/2025 – 326 dias

• Guillermo Varela – 18/09/2025 – 322 dias

• Ayrton Lucas – 15/11/2025 – 264 dias

• Danilo – 13/12/2025 – 236 dias

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