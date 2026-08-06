Barcelona avança por Rodri após receber sinal positivo do volante

O Barcelona ganhou força na disputa por Rodri. De acordo com informações publicadas pelos jornais Marca e Mundo Deportivo nesta quinta-feira (6), o volante espanhol, de 30 anos, aprovou o projeto comandado por Hansi Flick e deu sinal positivo para que o clube catalão avance nas negociações com o Manchester City.

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Embora ainda não exista um acordo entre as partes, a diretoria do Barcelona considera que superou o principal desafio: convencer o jogador. Até pouco tempo, a expectativa era de que Rodri priorizasse uma possível ida para o Real Madrid caso voltasse ao futebol espanhol, especialmente pelo interesse demonstrado por José Mourinho. No entanto, o cenário mudou, e o meia passou a enxergar com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa do Barça.

Nos bastidores, o diretor esportivo Deco já vinha trabalhando na operação de forma discreta. Apesar de o reforço para o ataque seguir como prioridade, a chance de contratar um dos melhores meio-campistas do futebol mundial fez o clube reavaliar seus planos. Rodri é visto como um nome ideal para o esquema de Hansi Flick, graças à experiência, qualidade técnica e capacidade de liderança. A possível contratação, porém, não tem relação com a situação física de Frenkie de Jong, que seguirá um tratamento conservador por dois meses antes de decidir se precisará passar por cirurgia.

Próximo passo

Agora, o desafio do Barcelona será convencer o Manchester City a liberar um de seus principais jogadores. Em negociações anteriores envolvendo o interesse do Real Madrid, o valor estimado para uma transferência girava em torno de 60 milhões de euros (R$ 354 milhões). Mesmo com as limitações financeiras do clube catalão, o aval de Rodri abre caminho para a diretoria tentar encontrar alternativas que viabilizem o negócio.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Rodri gostaria de definir seu futuro antes de retornar ao Manchester City, onde a reapresentação do elenco está marcada para o dia 13 de agosto. Revelado pelo Villarreal e com passagem pelo Atlético de Madrid, o volante defende o clube inglês desde 2019.

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