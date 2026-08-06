Aston Villa x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

Aston Villa e o Bayern de Munique fazem mais um teste importante de pré-temporada nesta sexta-feira (7), às 9h (de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. O amistoso integra a Audi Summer Tour e coloca frente a frente os campeões da Liga Europa e da Bundesliga, em um duelo que servirá como preparação para os primeiros compromissos oficiais da temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

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Como chega o Aston Villa

O Aston Villa chega para o amistoso embalado por duas vitórias consecutivas na Ásia. Depois de superar os Indonesia All-Stars por 3 a 1, em Jacarta, a equipe repetiu o placar diante do BG Pathum United, na Tailândia. Antes disso, o time inglês havia alternado bons e maus resultados na pré-temporada, com triunfo sobre o Walsall e derrotas para Porto e Real Sociedad. Sob o comando de Unai Emery, o principal objetivo tem sido dar ritmo ao elenco e consolidar a equipe para o início da temporada.

Entre as novidades, o volante Boubacar Kamara voltou a atuar após sete meses afastado por uma grave lesão no joelho e ainda marcou gol no último amistoso. Em contrapartida, John McGinn é dúvida por causa de dores no joelho, enquanto Amadou Onana segue fora após romper o ligamento cruzado anterior durante a Copa do Mundo. Além disso, jogadores como Ollie Watkins, Emiliano Martínez, Ezri Konsa e Lucas Digne, que tiveram férias prolongadas por conta do Mundial, ainda não devem ser utilizados.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern também encara o amistoso como parte da preparação para a nova temporada. Atual campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, o time de Vincent Kompany começou a pré-temporada com derrota para o Wehen Wiesbaden, mas reagiu com uma goleada por 15 a 0 sobre o Rottach-Egern e venceu o Jeju SK por 2 a 1 durante a turnê asiática. Dessa maneira, o treinador tem aproveitado os amistosos para observar jovens jogadores enquanto aguarda o retorno dos principais nomes do elenco.

Para enfrentar o Aston Villa, o Bayern ainda terá desfalques importantes. Harry Kane, Michael Olise, Upamecano, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Lennart Karl continuam fora após participarem da Copa do Mundo. Além disso, Alphonso Davies e o reforço Ismael Saibari também seguem em recuperação física e permaneceram em Munique. Mesmo assim, a expectativa é que Kompany utilize uma equipe mais forte do que a que entrou em campo no amistoso anterior.

Aston Villa x Bayern de Munique

Amistoso Internacional

Data e horário: sexta-feira, 07/08/2026, às 9h (de Brasília).

Local: Kai Tak Sports Park, em Hong Kong.

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres e Ian Maatsen; João Gomes e Lamare Bogarde; Evann Guessand, Emiliano Buendia e Alejandro Garnacho; Brian Madjo. Técnico: Unai Emery.

Bayern de Munique: Jonas Urbig; Sacha Boey, Jonathan Tah, Minjae Kim e Nathaniel Brown; João Palhinha e Joshua Kimmich; Arijon Ibrahimovic, Felipe Chavez e Luis Diaz; Bastian Assomo. Técnico: Vincent Kompany.

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