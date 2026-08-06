Léo Jardim se torna o líder de defesas pelo Vasco na Copa do Brasil

Desde a sua estreia na Copa do Brasil defendendo as cores do Vasco, Léo Jardim tem se tornado uma das figuras mais decisivas e consolidadas da competição. Ele acumula marcas expressivas que o colocam no topo dos principais fundamentos defensivos do torneio nacional.

Desse modo, em uma trajetória de 28 partidas disputadas, o atleta sofreu apenas 26 gols. Além de tudo se destaca isoladamente no topo do ranking geral com 75 defesas no total.

Consequentemente, a solidez debaixo das traves também se manifesta de maneira evidente nas finalizações de curta distância. Visto que o arqueiro lidera a competição em defesas em chutes realizados de dentro da área, somando 43 intervenções cruciais.

Portanto, o desempenho estatístico reforça a sua consistência, apresentando um índice de 74% de aproveitamento em bolas defendidas. Isso completando com a marca importante de 10 jogos terminados sem sofrer nenhum gol.

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Além disso, Léo Jardim mostra enorme especial também nos momentos de maior pressão, acumulando 9 pênaltis defendidos em 32 cobranças enfrentadas — sendo 9 defendidos em 31 cobranças considerando apenas as disputas por pênaltis.

Por fim, coroando toda essa solidez ao longo da campanha, o goleiro registra a excelente nota média Sofascore de 7.13.

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