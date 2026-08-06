Grêmio encerra novela e define destino de Cristian Olivera

O Grêmio encerrou as negociações envolvendo Cristian Olivera. Após dias de conversas, o Tricolor e o Nacional-URU não chegaram a um entendimento financeiro, e o atacante seguirá no Bahia até o término do empréstimo. Enquanto isso, a diretoria gremista considera o assunto encerrado e não prevê novas rodadas de negociação nesta janela de transferências.

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O Nacional buscava a contratação de Olivera por empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo. No entanto, o Grêmio recusou a proposta desde o início das tratativas, já que pretende negociar o jogador apenas em definitivo. O contrato do atacante com o clube gaúcho é válido até dezembro de 2027. Além disso, a direção entende que uma saída temporária não atende ao planejamento financeiro estabelecido.

Impasse financeiro trava acordo

Durante as conversas, o Grêmio apresentou uma alternativa para viabilizar o negócio. A proposta previa que o Nacional assumisse a dívida de aproximadamente 2 milhões de dólares junto ao Los Angeles FC, dos EUA, referente à aquisição do jogador. Mesmo mantendo parte dos direitos econômicos de Cristian Olivera, o Imortal não conseguiu avançar. Por outro lado, os uruguaios não aceitaram as condições impostas.

Sem consenso entre as partes, as negociações foram oficialmente encerradas. Dessa forma, o Grêmio mantém o planejamento de que o atacante cumpra normalmente o contrato de empréstimo com o Bahia até dezembro. A situação também elimina, neste momento, qualquer possibilidade do retorno antecipado ao clube gaúcho ou transferência para outra equipe durante esta janela.

Além do impasse financeiro, o caso pode ganhar novos desdobramentos fora das quatro linhas. Nos bastidores, o Grêmio demonstra insatisfação com a postura adotada pelo Nacional durante as tratativas e avalia levar o episódio à Fifa por suposto aliciamento ao jogador. Até o momento, porém, nenhuma medida oficial foi anunciada. Assim, Cristian Olivera permanece vinculado ao Bahia, enquanto o Grêmio segue acompanhando a situação contratual do atacante para definir seus próximos passos ao fim do empréstimo.

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