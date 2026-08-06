Flamengo avalia interesse de Red Bull Bragantino por Wallace Yan

O Flamengo tem mais um assunto importante a definir nos próximos dias. Isso porque o Red Bull Bragantino voltou a procurar o clube para tentar a contratação do atacante Wallace Yan nesta janela de transferências. O Rubro-Negro, porém, adota uma postura diferente da adotada no início do ano e analisa a possibilidade de negociar o jogador.

Após quase acertar a transferência por Wallace Yan no começo do ano, o Massa Bruta decidiu retomar as conversas. Até o momento, contudo, segundo informações desta quinta-feira (6/8) do “ge”, oFla ainda não recebeu uma proposta oficial. As discussões giram em torno do modelo da operação: enquanto o Braga prefere um empréstimo com opção de compra, o Flamengo entende que uma venda em definitivo seria o cenário mais vantajoso.

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Wallace Yan quase fechou com o Red Bull Bragantino em fevereiro

As partes encaminharam um acordo em fevereiro, quando Wallace Yan esteve perto de se sair do Flamengo. A negociação, porém, frustrou após divergências envolvendo as condições financeiras da transferência. Na negociação anterior, os valores giravam em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,6 milhões no câmbio da época). Yan, aliás, até se despediu dos colegas e da torcida na ocasião. Agora, os clubes voltam à mesa para tentar chegar a um consenso.

Apesar da abertura para negociar, o Flamengo ainda avalia o impacto de uma eventual saída de Wallace Yan. Atualmente, o jovem é o principal substituto de Pedro na função de centroavante, e o elenco conta com poucas alternativas para a posição. Por isso, qualquer decisão dependerá também do planejamento esportivo para a sequência da temporada. Os únicos gols de Wallace foram em amistosos contra o Lausanne (SUI) e Benfica (POR), durante a intertemporada em julho. Seu último gol oficial foi 12/7/2025.

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