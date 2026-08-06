Agente de Brian Rodríguez culpa América-MEX por frustrar com o Cruzeiro

O empresário do atacante Brian Rodríguez, Edgardo Lasalvia, revelou novos detalhes sobre a negociação frustrada entre Cruzeiro e América-MEX. O agente afirmou que o clube mexicano teve participação direta no encerramento das conversas. Além disso, destacou que o interesse da Raposa pelo uruguaio já existia antes da chegada do jogador ao Brasil.

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Segundo Lasalvia, o técnico Artur Jorge já havia tentado contratar Brian durante sua passagem pelo Al-Rayyan, do Catar. O treinador voltou a indicar o atacante após assumir a Raposa. Enquanto isso, as negociações entre os clubes não avançaram até um acordo definitivo.

Cruzeiro encerrou tratativas com América

O representante do jogador afirmou que o América demorou para responder à proposta apresentada pelo Cabuloso. De acordo com Lasalvia, o impasse acabou determinando para o fim das conversas. Além disso, o empresário também afirmou que não houve discussão sobre valores salariais entre o clube mineiro e o atleta durante o processo.

“O América demorou um pouco para responder ao Cruzeiro e, por isso, a negociação caiu. O treinador é o mesmo que queria o Brian quando estava no Catar. Não chegamos nem a falar de dinheiro com o Cruzeiro. No México, por outro lado, estão envolvendo meu nome em várias coisas que são mentira. Essa história dos paraísos fiscais é uma mentira tremenda”, afirmou Edgardo Lasalvia.

Apesar do encerramento anunciado pela Raposa, o empresário deixou aberta a possibilidade de uma retomada. Segundo ele, ainda existe chance de o atacante vestir a camisa celeste, embora outras propostas estejam sendo avaliadas. Por outro lado, o cenário depende de um novo avanço entre as partes envolvidas.

“O Cruzeiro informa a sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, junto ao América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os demais envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas”, informou a Raposa.

Brian Rodríguez, de 26 anos, atua pelo América desde 2022/23. O uruguaio foi revelado pelo Peñarol e passou pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, além de atuar por empréstimo pelo Almería, da Espanha. Pelo clube mexicano, conquistou títulos nacionais e a Liga dos Campeões da Concacaf.

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