Internacional terá patrocinador máster contra Corinthians e Palmeiras

O Internacional terá uma novidade importante fora das quatro linhas na partida contra o Corinthians, nesta quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena, pela volta das oitavas da Copa do Brasil. O clube anunciou a Shopee como o novo patrocinador máster pontual, para os jogos diante do Timão e também contra o Palmeiras, no próximo domingo (9), no Nubank Parque.

Além da marca exposta na camisa, a parceria também prevê ações de marketing e conteúdos digitais nos dois jogos. Aliás, haverá ainda promoções especiais voltadas aos torcedores em alusão ao Dia dos Pais.

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Os indícios da novidade surgiram nas redes sociais do próprio Internacional. Em uma publicação com o meia Alan Patrick, o clube utilizou uma imagem em que o espaço destinado ao patrocinador aparece borrado.

Colorado encerra período sem patrocinador principal

O Internacional estava sem patrocinador máster desde 11 de janeiro, quando rescindiu o contrato com a casa de apostas Alfa. O acordo anterior previa um investimento de R$ 50 milhões por temporada, dividido em 12 parcelas mensais de aproximadamente R$ 4,16 milhões. Após a rescisão, o clube abriu negociações com diferentes empresas. Por outro lado, as propostas recebidas ficaram abaixo das expectativas financeiras estabelecidas pela direção.

A busca por um novo parceiro comercial tornou-se uma das prioridades nos bastidores do Beira-Rio. No início de 2025, o Banrisul deixou de ocupar o espaço principal da camisa para dar lugar à Alfa. Entretanto, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e deixou de cumprir os pagamentos previstos em contrato, obrigando o Internacional a buscar uma nova alternativa para valorizar um dos ativos comerciais mais importantes do clube.

A estreia da nova marca acontece justamente em uma partida decisiva da temporada. O Internacional entra em campo defendendo a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu o Corinthians por 2 a 0 no Beira-Rio. O Colorado garante classificação às quartas de final da Copa do Brasil com qualquer empate ou até mesmo com derrota por um gol de diferença, levando para São Paulo não apenas a vantagem esportiva, mas também um novo parceiro estampado em seu uniforme.

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