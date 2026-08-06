Flamengo insistirá por Luiz Henrique mesmo após inscrição na Liberta

Após ver o meia Thiago Almada acertar com o River Plate (ARG), o Flamengo segue em negociações para contratar o atacante Luiz Henrique, do Zenit (RUS), mas trata a operação com cautela e sem pressão por causa da Libertadores. Afinal, o prazo para inscrição de novos jogadores nas oitavas de final se encerra nesta sexta-feira (7/8), e o Rubro-Negro já trabalha com a possibilidade de não contar com o reforço diante do Cruzeiro.

A diretoria entende que não deve haver pressa pela contratação apenas para cumprir o limite da Conmebol. E, segundo o jornalista Venê Casagrande, em publicação nesta quinta (6/8), a distância entre as partes ainda é considerável. Afinal, o Zenit pede pelo menos 35 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões na cotação atual), enquanto a primeira investida do Flamengo ficou bem abaixo desse valor.

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Conversas entre Flamengo e Zenit seguem

A oferta, inclusive, sequer foi oficializada em documento, sendo apresentada apenas de forma verbal aos representantes do jogador, que repassaram as condições ao clube russo. Apesar disso, as conversas seguem em andamento. O Flamengo conta com o aval de Luiz Henrique e de seus empresários, que enxergam com bons olhos o projeto esportivo apresentado pelo clube carioca. Ainda assim, a negociação é complexa, principalmente pelos valores envolvidos.

Outra consideração é que uma eventual inclusão de Gonzalo Plata na negociação não partiu do Flamengo. A possibilidade saiu através dos representantes de Luiz Henrique, que mantêm boa relação com o Zenit. O Rubro-Negro, por sua vez, segue discutindo apenas os moldes da operação, enquanto tenta reduzir a diferença financeira para manter vivo o sonho de contratar o ponta de 25 anos.

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