PSG anuncia Akliouche após perder disputa por Diomande

O PSG agiu rápido no mercado e já encontrou um substituto para Yan Diomande. Poucas horas depois de o Real Madrid anunciar a contratação do atacante marfinense, nesta quinta-feira (6), o clube francês oficializou a chegada de Maghnes Akliouche como seu novo camisa 11. Embora os valores da negociação não tenham sido confirmados oficialmente, a imprensa francesa informa que o PSG desembolsou cerca de 50 milhões de euros (R$ 295 milhões) para tirar o ponta de 24 anos do Monaco.
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Dessa maneira, Akliouche entra na lista das contratações mais caras de jogadores franceses na história do clube, ao lado de Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Apenas Kolo Muani, contratado por 95 milhões de euros (R$ 560,5 milhões), e Kylian Mbappé, adquirido por 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão), custaram mais aos cofres parisienses.
O atacante é o primeiro reforço do PSG para a temporada 2026/27 e assinou contrato até 2031. Considerado uma das principais promessas do futebol francês, ele chega para reforçar o elenco comandado pelo técnico Luis Enrique.
No anúncio oficial, o PSG destacou alguns dos principais momentos da trajetória de Akliouche na Champions.
Além disso, Akliouche comemorou a oportunidade de vestir a camisa do campeão francês.
“Assinar com o Paris Saint-Germain é uma enorme honra. Defender um clube tão importante representa muito para mim e para toda a minha família”, afirmou o novo reforço.
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