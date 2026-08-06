Após longa paralisação, Salzburg derrota o Pafos na Liga Europa

Em jogo com direito a paralisação de quase 2 horas por conta da chuva, o Red Bull Salzburg (AUS) venceu o Pafos (CHP) por 1 a 0, na Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria. A partida desta quinta-feira (6/8), aliás, abriu a terceira fase preliminar da Liga Europa 2026/27, com o time da casa abrindo vantagem visando classificação.
O resultado, afinal, faz os austríacos poderem empatar na volta, próxima quinta (13/8), em Limassol, no Chipre, para avançar. Para passar para a quarta e última eliminatória antes da Fase de Liga, o time cipriota precisará de uma remontada – a exemplo do que houve na última fase. O vencedor encara quem passar entre Mjallby (SUE) e Slovan Bratislava (SVK). Na ida, vitória da equipe eslovaca, fora de casa, por 2 a 1.
LEIA MAIS: PSG anuncia Akliouche após perder disputa por Diomande
Partida é interrompida pela chuva
A partida precisou de interrupção por parte do árbitro Damian Sylwestrzak (POL) logo aos 17′ da primeira etapa, visto o dilúvio que inundou o gramado da Red Bull Arena. Dessa forma, as equipes só voltaram a campo cerca de 1h30 depois, com poucas emoções no primeiro tempo. Não foi diferente na etapa final.
O Pafos, que conta com diversos conhecidos do torcedor brasileiro, como David Luiz, Biel, Lelê e o técnico Ricardo Sá Pinto, demonstrava contentamento com o empate, já que poderia deixar para decidir em casa. Na reta final, porém, o Salzburg encontrou seu gol, com Tabakovic, que aproveitou rebote para superar Macjecki. Ainda houve tempo para a expulsão de Sema, do Pafos, aos 45+3′, pelo segundo amarelo.
Próximos passos
O Salzburg volta a campo já no domingo (9/8), quando visita o Wolfsberger, pela segunda rodada da Bundesliga Austríaca. Na primeira rodada, vitória por 1 a 0 sobre o Hartberg. Já o Pafos descansa no fim de semana. Isso porque o Campeonato do Chipre só começa no dia 29 de agosto. Dessa forma, sua próxima partida será exatamente contra o Salzburg, em Limassol, às 14h (de Brasília) da próxima quinta.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.