Com Filipe Luís à beira do campo, Monaco vence o Getafe em amistoso

O Monaco recebeu o Getafe nesta quinta-feira (6), no Stade Louis II, no Principado, e venceu por 1 a 0 em mais um amistoso internacional. Este foi o segundo triunfo da equipe do técnico Filipe Luís durante esta pré-temporada. Brunner marcou o único gol da partida, em cobrança de pênalti aos 20 do segundo tempo.

Dessa maneira, o treinador vem tentando implementar a sua filosofia de jogo em sua primeira experiência como treinador na Europa. A sua ideia vai de encontro à vocação ofensiva já apresentada pelo time monegasco, contudo tenta corrigir a queda de rendimento defensivo. No ataque, mantém uma estrutura que privilegia a posse de bola alta e recuperações no campo adversário.

Em termos de resultados, a pré-temporada ainda não está tão animadora. O Monaco goleou o Saint-Priest por 5 a 2, mas depois amargou dois tropeços: derrota por 2 a 0 para o Sporting e empate em 2 a 2 com o Cercle Brugge, em partida na qual sofreu com transições rápidas. O próprio Filipe Luís admitiu a necessidade de proteger melhor a equipe nos contragolpes.

Em campo, apenas o brasileiro Vanderson começou como titular no Monaco, assumindo a lateral direita. A equipe não contou com um de seus destaques: Akliouche, anunciado nesta quinta-feira como reforço do PSG.

Após um primeiro tempo em branco, Filipe Luís começou a fazer substituições. Assim, Brunner marcou de pênalti o gol da vitória três minutos após entrar em campo. Na reta final, Mawissa ainda levou vermelho, deixou a equipe do Principado com um a menos.

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