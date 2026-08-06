Cruzeiro anuncia os atacantes Lucho Rodríguez e João Costa

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira (6) dois reforços para a sequência da temporada. Tratam-se dos atacantes Lucho Rodríguez e João Costa, que chegam por empréstimo de uma temporada e viram opções para o técnico Artur Jorge.

Lucho Rodríguez chega à Toca da Raposa com opção de compra ao fim do vínculo junto ao Neom FC, da Arábia Saudita, e será apresentado à torcida nesta sexta-feira. Aliás, ele desembarcou em Belo Horizonte na madrugada de terça-feira.

LEIA MAIS: Agente de Brian Rodríguez culpa América-MEX por frustrar com o Cruzeiro

Já João Costa ainda não chegou à capital mineira. Ao fim do vínculo de empréstimo, o Cruzeiro poderá comprar parte dos direitos econômicos do atleta, que estão fixados no contrato.

Os dois jogadores chegam ao Cruzeiro para suprir as ausências de Gabriel Pec e Sinisterra. Afinal, a dupla sofreu graves lesões que o tirarão por vários meses nesta temporada.

Carreira de Lucho Rodríguez

Aos 23 anos, Lucho Rodríguez é cria do Progreso, mas ganhou destaque com a camisa do Liverpool, ambos do Uruguai. Em seguida, transferiu-se para o Bahia, onde disputou 69 partidas, com 20 gols e três assistências.

O Tricolor negociou-o com o Neom FC por R$ 139 milhões, em setembro do ano passado. Como a equipe saudita ficou apenas na oitava colocação, não conseguiu classificação às competições continentais. No Oriente Médio, Lucho entrou em campo em 31 jogos – 28 como titular – e marcou seis gols, além de distribuir duas assistências.

João Costa passou pela base no Brasil

Já João Costa, de apenas 21 anos, teve passagens por Corinthians e Palmeiras nas divisões de base, antes de se transferir para a Roma. O clube italiano vendeu-o para o Al-Ettifaq, também da Arábia Saudita, onde o atacante ficou por duas temporadas. No futebol do país do Oriente Médio, disputou 44 partidas, com quatro gols e três assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.