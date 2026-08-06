CBF publica rescisão no BID, e Mayke não é mais jogador do Santos

Mayke não é mais jogador do Santos. A CBF publicou nesta quinta-feira (6) no Boletim Informativo Diário (BID) a rescisão contratual do lateral-direito com o Peixe, uma semana após o jogador entrar na Justiça para romper o seu compromisso com o clube. Vale destacar que ele não fazia parte dos planos do técnico Cuca.
O Santos não chegou a fazer acordo com representantes de Mayke para o pagamento de comissão e honorários advocatícios. Afinal, o clube não tinha a intenção de prolongar nenhum tipo de pendência até o fim do contrato, que tinha validade até dezembro de 2027.
O jogador vinha treinando em separado enquanto negociava a rescisão com o Peixe, principalmente por não fazer parte dos planos da comissão técnica. Atualmente, Cuca conta, principalmente, com Igor Vinícius e Gabriel Menino, que atuou improvisado no setor.
Aliás, Mayke não é o primeiro jogador a conseguir a rescisão contratual com o Santos recentemente. Tiquinho Soares também rompeu o seu vínculo com o clube alegando atrasos no pagamento de direitos de imagem e salários.
A passagem do lateral-direito pelo Santos ficou muito aquém do esperado. Afinal, ele chegou no passado após defender o Palmeiras e disputou apenas 20 partidas.
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