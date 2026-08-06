Enner Valencia é o novo reforço do Boca Juniors

Boca Juniors oficializou nesta quinta-feira (6) a contratação do atacante Enner Valencia, quarto reforço da equipe nesta janela de transferências. O clube também confirmou que o equatoriano, de 36 anos, desembarca na Argentina na sexta-feira (7) e passará por exames médicos no sábado antes de assinar contrato e ficar à disposição do técnico Rodolfo Arruabarrena.
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Em comunicado publicado nas redes sociais, o Boca destacou que a negociação será concluída após a realização dos exames de rotina, procedimento padrão antes da assinatura do vínculo.
Valencia chega sem custos de transferência após encerrar sua passagem pelo Pachuca. De acordo com informações da imprensa argentina, ele deve assinar contrato válido por 18 meses, até dezembro de 2027. O experiente atacante soma uma carreira consolidada no futebol internacional, com passagens por clubes do Brasil, México, Inglaterra e Turquia, além de ser o maior artilheiro da história da seleção do Equador.
Se passar nos exames médicos e assinar contrato sem imprevistos, Valencia deve realizar seu primeiro treino com o grupo no domingo (9). Na ocasião, o elenco retomará as atividades após o compromisso contra o Vélez. Ao mesmo tempo, o time voltará suas atenções para o confronto contra o Recoleta, pelas oitavas da Sul-Americana.
Valencia precisa recuperar o ritmo de jogo
Mesmo assim, a tendência é que o atacante não esteja disponível para esse jogo. Além de ter pouco tempo para treinar com os novos companheiros, Valencia está sem atuar há mais de um mês. Sua última partida foi no dia 30 de junho, quando o Equador acabou sendo eliminado da Copa do Mundo pelo México. Dessa maneira, antes de estrear pelo Boca, o jogador precisará recuperar o ritmo de jogo e alcançar a melhor condição física.
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