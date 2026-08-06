Murilo celebra renovação com o Palmeiras: “Me sinto um jogador realizado”

O Palmeiras oficializou, nesta quinta-feira (6), a renovação de contrato do zagueiro Murilo até dezembro de 2029. Assim, o vínculo anterior tinha validade até o fim de 2027. Líder do elenco e referência do sistema defensivo, o camisa 26 ocupa a quinta posição entre os zagueiros com mais títulos na história do clube, com oito conquistas desde sua chegada, no início de 2022.

Aos 29 anos, Murilo disputou 234 partidas pelo Verdão e comemorou a oportunidade de ampliar sua trajetória no clube. Nesse sentido, com 24 gols, ele ocupa a quarta posição entre os zagueiros que mais marcaram na história do Palmeiras.

“Já são quatro anos e meio que estou aqui, 230 jogos para mais. Espero aumentar cada vez mais esses números com essa extensão do contrato, ter a oportunidade de chegar entre os jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras. Isso é uma realização muito grande, pelo tamanho do clube, pela grandeza. Eu me sinto um jogador muito realizado”, comemorou.

Identificação e elemento surpresa

Em 2022, o defensor balançou as redes 11 vezes e igualou Gustavo Gómez, que também alcançou a marca na mesma temporada, como o zagueiro com mais gols em um único ano pelo clube. Assim, na sequência da lista aparece Júnior Baiano, autor de dez gols em 1999.

“Eu sou eternamente grato ao Palmeiras por tudo que vem fazendo na minha vida, tudo que eu sou hoje é graças ao Palmeiras. Nesse sentido, estou muito feliz, são anos aqui que mudaram a minha vida, que vêm me transformando como homem, como pai de família. Sem sombra de dúvidas, temos mais três anos para poder aproveitar muito o Palmeiras e ser feliz”, celebrou.

“Dessa forma, eu me senti muito bem aqui. Me sinto em casa com tudo isso que o clube me proporciona, essa tranquilidade para trabalhar todos os dias. Me dedico ao máximo para estar bem para os jogos”, disse.

“Minha família é a parte mais importante de mim, sempre dou prioridade, prezo muito. Afinal, meu filho foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida, o ser humano que eu sou hoje é graças a ele também. A minha esposa, que está diariamente comigo, e meu pai e minha mãe, que são a essência de todos os princípios que eu carrego, de educação, de respeito, de legado junto ao meu filho”, finalizou.