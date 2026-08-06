Benfica goleia Hearts e fica perto do play-off da Liga Europa

O Benfica deu um grande passo rumo ao play-off da Liga Europa. Nesta quinta-feira (6), a equipe portuguesa goleou o Hearts por 6 a 1, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da competição, e abriu uma excelente vantagem para o confronto de volta.

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Dominante desde os primeiros minutos, o time comandado por Marco Silva construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Rafa abriu o placar, Tomás Araújo ampliou e Pavlidis marcou o terceiro, de pênalti, levando o Benfica para o intervalo com uma boa vantagem.

Na etapa final, Prestianni aumentou a diferença no marcador, enquanto Renaud descontou para os escoceses. Porém, o Benfica manteve o controle da partida e confirmou a goleada com gols de Durán, que marcou pela primeira vez com a camisa do clube, e Schjelderup, novamente em cobrança de penalidade.

Com o resultado expressivo em casa, o Benfica praticamente encaminhou a classificação para o play-off da Liga Europa, o último desafio antes da fase de liga da competição. Dessa maneira, a equipe portuguesa agora viaja para a Escócia com uma larga vantagem para o duelo de volta. O duelo está marcado para a próxima quinta-feira (13), às 15h45 (de Brasília). O time escocês precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

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