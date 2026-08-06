São Paulo anuncia a contratação do lateral Iago, ex-Bahia

O São Paulo anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. O lateral-esquerdo Iago Borduchi chega ao Tricolor paulista emprestado pelo Bahia até o fim de dezembro de 2026. Assim como o zagueiro Domingos Duarte, ele se beneficiou da queda do transfer ban pela dívida com a Lazio.

O jogador desembarca no Morumbis para preencher uma lacuna aberta recentemente no elenco do São Paulo. Afinal, Iago chega para ser reserva imediato de Wendell, uma vez que Enzo Díaz pediu para deixar o clube e está afastado. Por outro lado, o jovem Nicolas atropelou e matou um idoso, e não tem data para retornar aos treinos.

Cria da base do Internacional, Iago tem 29 anos e passou cinco temporadas no Augsburg, da Alemanha. O lateral disputou 107 partidas pelo clube germânico, com cinco gols marcados e 13 assistências.

No início de 2024, o jogador assinou pré-contrato com o Bahia e deixou o Augsburg sem custos. Assim, em julho daquele ano, fechou com o Tricolor baiano até o fim de 2028. No total, disputou 54 partidas, com três gols marcados e quatro assistências.

No Bahia, perdeu espaço em 2026, tornando-se a terceira opção para o setor, atrás do titular Luciano Juba e do jovem Zé Guilherme. Aliás, Iago quase retornou ao Internacional, mas o São Paulo atravessou a negociação e fechou com o defensor.

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