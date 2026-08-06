Gómez e Barboza avançam, mas seguem como dúvida no Palmeiras

O Palmeiras recebeu duas notícias positivas na reapresentação do elenco, na manhã desta quinta-feira (6), após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Ausentes nos duelos com o Fortaleza, Gustavo Gómez e Barboza participaram das atividades no gramado da Academia de Futebol, mas seguiram um trabalho separado do restante do grupo.

Dessa forma o Núcleo de Saúde e Performance monitora a recuperação da dupla. O capitão se aproxima do fim do tratamento de uma lesão muscular na coxa. Já Barboza ficou fora da viagem a Cuiabá por causa de um trauma no pé.

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Apesar da evolução, os dois ainda são dúvidas para o duelo contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, segundo o portal “ge”. Caso não tenham condições de atuar, Abel Ferreira seguirá sem três zagueiros à disposição, já que Bruno Fuchs também permanece no departamento médico. Diante do Fortaleza, o treinador escalou Murilo e Benedetti como titulares.

Situação de outros lesionados

Paulinho e Khellven cumpriram o cronograma de recuperação na parte interna da Academia de Futebol. Ambos tratam lesões na coxa e devem permanecer afastados por mais tempo. Jefté também segue em tratamento sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fortaleza realizaram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência. O restante do elenco participou de um treino técnico no gramado, com exercícios de construção de jogadas, cruzamentos, finalizações e enfrentamentos em campo reduzido.

O Palmeiras ainda fará pelo menos mais dois treinamentos antes da partida contra o Internacional, marcada para domingo (9), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Verdão tem oito pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que ainda possui um jogo a menos.