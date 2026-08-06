Gabriel Jesus entra na mira do Napoli nesta janela

Gabriel Jesus pode ter um novo destino na carreira nesta janela de transferências. O Napoli demonstrou interesse na contratação do atacante brasileiro, de 29 anos, e as partes ainda avaliam as possibilidades de um acordo. O Arsenal aceita negociar o jogador apenas por uma proposta considerada adequada. De acordo com informações da imprensa inglesa, o clube londrino espera receber pelo menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões) para liberar o atacante. Até o momento, porém, as conversas entre as equipes ainda não avançaram.

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Mesmo tendo uma relação positiva com o Arsenal e o desejo de alcançar marcas importantes pelo clube, Gabriel Jesus vê a possibilidade de atuar pelo Napoli com bons olhos. O principal motivo é a busca por mais espaço. Na última temporada, o brasileiro disputou 27 partidas, mas foi titular em apenas nove delas.

A situação ficou evidente no início da pré-temporada. Nos dois amistosos realizados pelo Arsenal até agora, Jesus começou no banco de reservas. Na goleada por 4 a 1 sobre o Girona, entrou ainda no primeiro tempo e marcou um dos gols da equipe. Já na derrota por 3 a 1 para o Betis, participou apenas da segunda etapa.

O interesse do Napoli por Gabriel Jesus não é novidade. O clube italiano já havia tentado contratar o atacante em 2023, mas, naquela ocasião, o brasileiro decidiu permanecer no Arsenal.

Marcas pessoais pesam na decisão

Desde que chegou ao Arsenal, em 2023, Gabriel Jesus soma 123 jogos, 32 gols e 18 assistências. Na temporada passada, conquistou seu primeiro título da Premier League pelo clube inglês, mas agora avalia o futuro diante da necessidade de ter mais minutos em campo.

Um dos fatores que pode pesar a favor da permanência em Londres é a possibilidade de alcançar marcas históricas. O atacante está próximo de se tornar o segundo brasileiro com mais gols na história da Premier League. Com 79 gols, precisa de apenas três para ultrapassar Roberto Firmino.

Além disso, Jesus também busca ampliar seu legado em títulos do Campeonato Inglês. Atualmente, aparece como o segundo brasileiro com mais conquistas na competição, com cinco troféus (quatro pelo Manchester City e um pelo Arsenal). O líder da lista é o goleiro Ederson, seu ex-companheiro no City, com seis títulos.

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