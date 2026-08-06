São Paulo: Domingos Duarte treina e Lucas volta ao campo

O São Paulo ganhou boas notícias nesta quinta-feira (6/8). O novo reforço do clube, Domingos Duarte, participou das atividades normalmente no CT da Barra Funda, e Lucas Moura, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles na perna direita, voltou a treinar no campo.

Domingos Duarte assinou contrato com o Tricolor há pouco mais de duas semanas e vinha treinando. Contudo, ainda não podia ser anunciado e registrado pelo clube, que estava punido por um transfer ban.

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Do outro lado, Lucas Moura também esteve no gramado, mas sob supervisão da fisioterapia. O meia realizou exercícios individualizados e vive a expectativa de retornar. Há uma semana, o jogador destacou que está tendo uma boa evolução.

Por fim, o elenco do São Paulo ainda fará mais um treinamento nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, antes de viajar para Porto Alegre. O duelo contra o Grêmio está marcado para sábado, às 16h, na Arena do Grêmio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista ocupa a 12ª posição, com 26 pontos.

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