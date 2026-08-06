Operário-PR x São Bernardo: onde assistir, escalações e arbitragem

Com foco na liderança da Série B do Brasileirão, o Operário-PR recebe o São Bernardo pela 21ª rodada, nesta sexta-feira (6/8), às 19h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Com 35 pontos, o Fantasma está na terceira posição e pode encurtar a distância para o líder Criciúma, que tem 40. Do outro lado, o time do ABC tem 27 pontos, na 12ª posição.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN/Disney+.

Como chega o Operário-PR

A equipe paranaense vinha de uma série de seis partidas de invicta até perder para o Atlético-GO, na rodada passada. O técnico Luizinho Lopes, aliás, chamou a responsabilidade para si depois do revés em Goiânia. Contudo, a situação ainda é positiva para o Fantasma.

Dentro de campo, o treinador pode fazer algumas mudanças. O volante Vinicius Diniz retorna após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve ocupar a vaga de Neto Paraíba. No setor defensivo, o zagueiro Cuenú, entretanto, segue sob cuidados do departamento médico.

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Como chega o São Bernardo

Do outro lado, o São Bernardo tem novo comandante: Vinicius Bergantin. Ele assume o comando do time após a demissão do técnico Ricardo Catalá, que amargava uma sequência de oito jogos sem vitória e estava há três anos no cargo. Assim, o time paulista ganhará nova casa e busca reação na competição.

O novo treinador, aliás, terá desfalques importantes para o duelo: o atacante Lucas Rian cumpre suspensão após ser expulso na rodada anterior. Em contrapartida, o goleiro Léo Lang e o meio-campista Breno Melo foram regularizados e ficam à disposição para a partida. Por fim, Rodrigo Andrade, Matheus Salustiano, Lucas Fernandes, Romisson e Pedro Vitor continuam vetados pelo departamento médico.

OPERÁRIO-PR x SÃO BERNARDO

Série B do Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data-Hora: 7/8/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Vagner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Moraes; Matheus Trindade, Vinicius Diniz e Boschilia; Berto (Vinícius Mingotti), Pablo e Aylon. Técnico: Luizinho Lopes.

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson e Mário Sérgio; Foguinho, Dudu Miraíma, Lucas Lima e Daniel Davi; Hugo Sanches (Echaporã) e Felipe Garcia. Técnico: Vinicius Bergantin.

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Bruno Muller (ambos SC)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

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