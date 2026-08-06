Fora dos planos, lateral é liberado pelo Grêmio a procurar outro clube

O Grêmio segue em processo de reformulação do seu elenco para a sequência da temporada. Fora dos planos do técnico Luís Castro, o lateral-direito João Pedro foi liberado para buscar um outro clube para atuar em 2026.

João Pedro não integra a lista de relacionados dos jogos do Tricolor desde o dia 30 de maio, quando entrou na derrota para o Corinthians por 3 a 1, na Arena. Aliás, ele só atuou em nove jogos nesta temporada.

O jogador treina com o plantel principal do Grêmio e está em boas condições físicas. Contudo, perdeu espaço com a chegada de Diego Caito vindo do Goiás. Anteriormente, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, em fevereiro, e só retornou aos jogos contra o Corinthians. Ele tem contrato até o fim de 2027, mas ainda não recebeu propostas para deixar o clube.

Neste período, Luís Castro improvisou Pavón na lateral direita, e o argentino agarrou a chance. Outro nome da posição, Marcos Rocha também não vem ganhando muitas oportunidades com o treinador português. Agora com Diego Caito, o espaço ficou ainda mais reduzido.

Além de João Pedro, o Grêmio também não conta mais com Willian, que negocia sua rescisão contratual. Por sua vez, Monsalve não tem figurado mais entre os relacionados e também pode ser negociado. Outro que perdeu espaço com a comissão técnica é o zagueiro paraguaio Balbuena.

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