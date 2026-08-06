Ceará x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações similares, Ceará e Ponte Preta fazem confronto nesta sexta-feira (7/8), às 20h30, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o primeiro fora da zona de rebaixamento (16º), com 22 pontos, e busca se afastar da degola. Do outro lado, a Macaca enfrenta momento bem delicado, com nove pontos, na lanterna da competição. A diferença para o clube cearense é de 13 pontos.

Nos últimos dez embates entre as equipes, são quatro vitórias do Ceará e duas da Ponte, além de quatro empates.

Onde assistir

O duelo terá a transmissão da ESPN/Disney+.

Como chega o Ceará

O Vozão busca sair da zona de desconfortável na Série B, mas para isso terá que encerrar um jejum de quase dois meses sem vencer como mandante. A última vitória do Vovô em casa, aliás, foi contra o Avaí, pela 12ª rodada da disputa. Junto a isso, busca uma sequência positiva após vitória por 4 a 3 sobre o São Bernardo.

Para o duelo, o técnico Daniel Paulista, entretanto, não poderá contar com os zagueiros Júlio César e Éder, suspensos. Além deles, outra baixa é o jovem Pedro Gilmar, que nesta semana passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) e reparo meniscal do joelho direito. Luizão também está no departamento médico.

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Como chega a Ponte Preta

A Ponte chega ao confronto após empate com o Athletic e soma ponto após oito derrotas consecutivas na Série B. A missão já virou impossível, mesmo faltando 18 jogos para o término. A equipe campineira, afinal, não vence há 14 jogos (12 derrotas e dois empates). Além disso, o clube vive grande crise fora de campo por conta de salários atrasados. Diante da situação, o diretor financeiro Hamilton Caviolla Filho pediu desligamento do cargo e, segundo o clube alvinegro, deixou a Macaca por questões pessoais.

Dentro de campo, o técnico Márcio Zanardi terá o desfalque do lateral-direito Júlio, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Athletic. Além dele, Danilo Barcelos sofreu uma lesão muscular e também ficará fora. No entanto, os atacantes Brandão e Daniel Baianinho ficam à disposição após cumprirem suspensão.

CEARÁ x PONTE PRETA

Série B do Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data-Hora: 7/8/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

CEARÁ: Richard; Thalisson, Gabriel Silva, Luiz Otávio; Bryan Borges, Giovanni Pavani, João Gabriel, Vina, Sávio; Nicolás Ferreira, Renzo López. Técnico: Daniel Paulista.

PONTE PRETA: Vinicius, Júlio, Palacios, Lucas Cunha, Diego Leão (Rodrigo Souza) e Diego Porfírio; André Lima, Léo Gomes, Kevyson e Elvis; David da Hora (Brandão). Técnico: Márcio Zanardi.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Raphael Garcia de Andrade (ES)

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