Botafogo x Fluminense: onde assistir e arbitragem

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Clássico Vovô entre as Gloriosas e as Guerreiras abre a 15ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partida.

Como chega o Botafogo

Em crise e com apenas cinco pontos em 42 disputados, a equipe alvinegra ocupa a última colocação do Campeonato Brasileiro e acumula oito derrotas consecutivas. As Gloriosas, comandadas pelo técnico Léo Goulart, já fazem as contas para evitar o rebaixamento, a três jornadas para o fim. No entanto, apesar da péssima sequência, no momento, apenas um ponto separa o Mais Tradicional da salvação. Na competição, apenas dois times serão condenados à Série B.

O Botafogo soma apenas uma vitória, dois empates e 11 derrotas. Marcou oito gols e levou 30 neste Brasileirão.

Como chega o Fluminense

As Guerreiras não têm uma campanha tão desastrosa quanto a do Botafogo, mas também estão longe de um retrospecto ideal para o torneio nacional. Afinal, nos últimos cinco encontros, o Fluminense venceu apenas um. O Tricolor soma, assim, 19 pontos e está no 12º lugar, distante do G8, zona que permite o acesso à fase seguinte deste Brasileirão. O Flamengo, último deste pelotão dos classificados, tem 23 pontos.

O Flu vem com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas. As meninas balançaram a roseira das adversárias 16 vezes, mesmo número de gols sofridos.

Arbitragem

A senhora Deborah Cecília Cruz Correia, de Pernambuco, apita o embate. Ela contará com o suporte de Karolaynne da Conceição Martins Garcia e Nayra da Cunha Nunes. As duas auxiliares são da casa, ou seja, do Rio de Janeiro.

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