Al-Ittihad anuncia saída de Fabinho após três temporadas

Fabinho está livre no mercado após encerrar sua passagem pelo Al-Ittihad. Nesta quinta-feira (6), o clube saudita confirmou oficialmente a saída do volante brasileiro, de 32 anos. O jogador, que disputou a Copa do Mundo de 2026, foi convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira e integrou o grupo como opção para a posição de Casemiro. No Mundial, participou das partidas contra Marrocos, Escócia e Japão.

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Contratado pelo Al-Ittihad em julho de 2023, Fabinho disputou 111 jogos pela equipe saudita, marcou sete gols e contribuiu com oito assistências. Dessa maneira, durante sua passagem, conquistou espaço como uma das lideranças do elenco e recebeu uma homenagem especial na despedida.

“Um adeus a um capitão corajoso. Ele chegou como uma estrela, permaneceu humilde e liderou com força. Parte deixando tudo em campo e construindo um legado que será lembrado”, publicou o Al-Ittihad nas redes sociais.

Além disso, a mensagem também destacou o profissionalismo do brasileiro dentro e fora das quatro linhas, além da importância dele no período de conquistas da equipe saudita.

“Ele foi um dos capitães do Al-Ittihad em uma fase de grande sucesso. Obrigado, Fabinho. Você sempre será especial para os torcedores”, completou o clube.

Por fim, revelado pelo Fluminense, Fabinho construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Pelo Monaco, disputou 233 partidas, marcou 31 gols e se consolidou como um dos principais volantes da França. Além disso, no Liverpool, viveu o auge da carreira, com 219 jogos, 11 gols e nove assistências, além de títulos importantes como a Champions e a Premier League.

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