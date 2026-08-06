Vasco negocia contratação de Brian Rodríguez, do América-MEX

O Vasco aproveitou a desistência do Cruzeiro e avançou na contratação do atacante Brian Rodríguez, que defende o América-MEX e a seleção do Uruguai. O Cruz-Maltino já fez uma oferta de US$ 9 milhões (R$ 46 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do atleta, que foi negada pelo time mexicano.

Mesmo assim, o clube carioca já sinalizou uma nova investida, agora de US$ 10 milhões (R$ 51,2 milhões), também por 60% dos direitos com a possibilidade contratual de adquirir mais 20% por 2,5 milhões de dólares. A informação é da ESPN. As negociações entre clubes e estafe estão em andamento, e o clube carioca tem pressa para ter um andamento nas conversas.

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O América-MEX, entretanto, trata Brian Rodríguez como um de seus principais jogadores e foi o principal responsável por encerrar negociação com o Cruzeiro, de acordo com o agente do jogador. Além disso, o empresário destacou que o interesse da Raposa pelo uruguaio já existia antes da chegada do jogador ao Brasil.

No entanto, os mexicanos podem abrir mão do atacante por um valor próximo a 12 milhões de dólares (R$ 61,2 milhões).

Brian Rodríguez, de 26 anos, atua pelo América desde 2022/23. O uruguaio iniciou a carreira pelo Peñarol e passou pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, além de atuar por empréstimo pelo Almería, da Espanha. Pelo clube mexicano, conquistou títulos nacionais e a Liga dos Campeões da Concacaf.

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