Ex-presidente da CBF articula candidatura para as eleições do São Paulo

A disputa pela presidência do São Paulo ganhou seu primeiro movimento oficial para a eleição marcada para o fim do ano. Afinal, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, declarou apoio à candidatura de Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF e conselheiro vitalício do clube, ao comando da diretoria executiva do Tricolor. A informação é da Band.

Dessa forma, a manifestação ocorreu após a divulgação de um vídeo de um jantar político realizado na casa do ex-mandatário da entidade. Ela reuniu integrantes do Conselho Deliberativo. Com a repercussão do encontro, Olten Ayres divulgou uma nota oficial para confirmar o apoio e defender a articulação como parte do processo eleitoral.

“O encontro integrou o diálogo político relacionado ao futuro do clube e às eleições previstas para o final do ano. Olten confirma seu apoio à candidatura de Rogério Caboclo à presidência do São Paulo. Trata-se de uma posição política legítima, construída a partir de suas convicções e do diálogo com diferentes integrantes do Conselho”, diz trecho do comunicado divulgado pela assessoria do presidente do Conselho.

Disputa pela presidência

Com o apoio oficial de Olten Ayres, Rogério Caboclo torna-se o primeiro nome a receber publicamente o respaldo do presidente do Conselho Deliberativo na corrida pela sucessão presidencial do São Paulo.

Ex-dirigente do clube e da CBF, ele abre o cenário eleitoral em um momento de intensa articulação política nos bastidores do Morumbis. Além disso, outros conselheiros e dirigentes aparecem nas conversas internas como possíveis concorrentes. Contudo, ainda não oficializaram participação na disputa pela presidência da diretoria executiva do Tricolor.