Xsports adquire a Saudi Pro League e exibirá time de Cristiano Ronaldo

A Xsports anunciou a aquisição dos direitos de transmissão da Saudi Pro League, principal liga de futebol da Arábia Saudita. O acordo, válido por três temporadas, prevê a exibição exclusiva de dois jogos por rodada na TV aberta.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo exibe coleção de supercarros avaliada em R$ 152 milhões; veja valores

A estreia da competição no canal terá um dos maiores nomes do futebol mundial em campo. Na sexta-feira, 21 de agosto, às 13h (de Brasília), a Xsports transmitirá ao vivo o confronto entre Al-Riyadh e Al-Nassr. O duelo poderá marcar na programação da emissora a primeira aparição de Cristiano Ronaldo, que ainda aprimora a parte física. A equipe do craque português também conta com o atacante senegalês Sadio Mané.

A chegada da Saudi Pro League reforça a estratégia da emissora de oferecer ao público brasileiro futebol internacional de alto nível de forma gratuita e acessível. Nos últimos anos, a liga saudita ganhou projeção global ao reunir jogadores de destaque do cenário mundial. Entre Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Benzema, Theo Hernández, Rúben Neves e Darwin Núñez.

“A chegada da Saudi Pro League ao canal representa um passo estratégico na expansão da nossa programação. O futebol saudita vem despertando o interesse de fãs em todo o mundo. Transmitir dois jogos ao vivo por rodada, com exclusividade na TV aberta, fortalece ainda mais o posicionamento da Xsports como referência em grandes transmissões esportivas”, afirma Thiago Garcia, VP de Marketing e Planejamento da emissora.

Xsports transmitirá jogos do Al-Nassr, atual campeão saudita

Atual campeão da competição, o Al-Nassr conquistou o título da última temporada com dois pontos de vantagem sobre o Al-Hilal, seu principal rival na disputa recente da liga. O futebol saudita também conta com outras equipes de destaque no cenário asiático, como o Al-Ittihad, que teve Karim Benzema em seu elenco nas últimas temporadas, e o Al-Ahli, que contou com o brasileiro Roberto Firmino até 2025.

O anúncio se soma a outras aquisições recentes da Xsports, que também transmitirá a Ligue 1, da França, e a Premier League Russa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.