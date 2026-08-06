Alex Escobar realiza cirurgia para retirada de um tumor

O apresentador Alex Escobar foi submetido a uma cirurgia na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na operação, os médicos retiraram um tumor de aparência benigna do timo, órgão localizado na altura do peito e responsável pelo treinamento das células de defesa. Escobar passa bem depois da cirurgia.

Alex Escobar, aliás, deixou a cobertura da Copa do Mundo e retornou ao Brasil para tratar uma doença autoimune chamada miastenia. Ela afeta a fala e a mastigação e o fez passar mal no programa Encontro em 22 de junho. Com a posterior descoberta de um tumor no timo, a equipe médica recomendou uma cirurgia de remoção.

Recentemente, ele foi flagrado correndo na orla de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e sorriu ao perceber a presença de um paparazzo. Ele chegou a acenar para o fotógrafo com um gesto de “hang loose”.

Deste modo, Duda Dalponte assumiu o Globo Esporte do Rio há duas semanas. Nesse período, recebeu elogios internos e a tendência é que, segundo a coluna F5, jornalista ganhe novas oportunidades nos próximos meses.

Relembre

Alex Escobar passou mal enquanto realizava uma entrada ao vivo, direto de Nova Jersey, para conversar com a apresentadora Patrícia Poeta no programa “Encontro”. Assim, Escobar foi prontamente encaminhado a um hospital local para a realização de uma bateria de exames médicos preventivos. A emissora carioca planejava inicialmente um afastamento temporário, mas o cronograma acabou alterado.

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