Atlético fecha a contratação do volante Kevin Castaño

O Atlético definiu a chegada de mais um reforço de peso para encorpar o elenco no segundo semestre. A diretoria alvinegra alcançou um acordo verbal com a cúpula do River Plate para concretizar a transferência do volante Kevin Castaño, de 25 anos. O jogador chega ao futebol brasileiro com contrato de empréstimo válido por uma temporada. Além disso, o acordo entre os clubes estabelece uma cláusula com obrigação de compra definitiva, caso o atleta alcance metas esportivas pré-determinadas ao longo do período.

O meio-campista viveu um momento importante na carreira ao defender a seleção da Colômbia na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o atleta perdeu espaço no planejamento tático da comissão técnica argentina para a sequência do ano. Por isso, a diretoria do River Plate optou por facilitar a saída do jogador no mercado. Consequentemente, a negociação agradou a todas as partes envolvidas, permitindo um desfecho rápido nas conversas entre os dirigentes.

Experiência internacional e reforço no setor de marcação

Atualmente, os departamentos jurídicos de ambas as equipes finalizam a troca de documentos e a burocracia do acordo. Portanto, o Galo deve oficializar o anúncio do novo reforço assim que o atleta desembarcar no Brasil para realizar os exames médicos preventivos. A expectativa da comissão técnica é contar com o jogador rapidamente, já que ele vinha treinando normalmente no futebol argentino e apresenta boas condições físicas.

A chegada de Castaño atende a um pedido antigo do técnico Eduardo Domínguez para aumentar a competitividade no setor de marcação. Além de ter rodagem em torneios sul-americanos, o colombiano se destaca pela capacidade de recuperar a posse e pela qualidade na saída de bola. Dessa forma, o treinador ganha uma opção versátil para alternar o esquema tático nas partidas decisivas.

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