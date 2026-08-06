Vitória goleia o Athletico e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Vitória deu um show de eficiência no Barradão e conquistou uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Brasil. O Leão precisava reverter a vantagem do Athletico, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, e construiu uma goleada espetacular por 4 a 0 nesta quinta-feira. Com apoio em massa das arquibancadas, a equipe baiana dominou os momentos decisivos da partida, superou a pressão do rival e carimbou a vaga com autoridade no tempo normal.
Vitória faz pressão avassaladora
O Rubro-Negro baiano começou a partida pressionando a saída de bola do adversário e abriu o placar logo aos dez minutos. Baralhas arriscou um chute forte de fora da área, o goleiro Santos rebateu a bola e Renê aproveitou o rebote com oportunismo para estufar as redes. O Furacão tentou reagir escapando em velocidade com Viveros, mas a defesa da casa neutralizou as investidas com firmeza. Nos acréscimos, a estrela de Erick brilhou quando o atacante cortou a marcação pelo lado direito e bateu no canto para ampliar o marcador aos 49 minutos.
Festa e goleada no Barradão
O técnico Odair Hellmann promoveu alterações na equipe paranaense para a etapa final e o Athletico assustou nos minutos iniciais. A saber, com grandes defesas do goleiro Lucas Arcanjo. No entanto, o Vitória respondeu na bola parada aos 15 minutos, momento em que Erick cobrou escanteio, a zaga se atrapalhou com o goleiro e Renê apareceu novamente para empurrar para o gol. O Furacão ainda acertou a trave com Vargas aos 36 minutos na tentativa de reagir. Já aos 47, Fabri fez uma linda jogada individual pela direita e cruzou com precisão para Marinho decretar o quarto gol e selar a festa em Salvador.
VITÓRIA 4×0 ATHLETICO-PR
Copa do Brasil – Oitavas de Final – Jogo de volta
Data: 6/8/2026
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Gols: Renê, aos 10’/1ºT e aos 15’/2ºT; Erick, aos 49’/1ºT; Marinho, aos 47’/2ºT (VIT).
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor, intervalo), Baralhas e Matheuzinho (Marinho, 35’/2ºT); Erick (Tarzia, 25’/2ºT), Renê (Walace, 41’/2ºT) e Renato Kayzer (Fabri, 35’/2ºT).
>Técnico: Jair Ventura.
>ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Gilberto (Dudu, 20’/2ºT); Luiz Gustavo (Zapelli, 20’/2ºT), Jadson (Renan Peixoto, 36’/2ºT) e João Cruz (entrou no intervalo no lugar de Leozinho); Léo Derik (Vargas, intervalo), Mendoza e Viveros.
Técnico: Odair Hellmann.
Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC).
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC).
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Cartões amarelos: Aguirre, Arthur Dias e Mendoza (CAP); Caíque, Renê e Tarzia (VIT).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.