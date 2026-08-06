Internacional perde, mas elimina Corinthians e vai às quartas na Copa do Brasil

Empurrado pela Fiel, o Corinthians até venceu o Internacional por 2 a 1, em Itaquera, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, por conta da vitória por 2 a 0 no Beira-Rio, o valente colorado conquistou a classificação às quartas de final do torneio. O zagueiro Gustavo Henrique, no fim do primeiro tempo, e Pedro Raul marcaram para os donos da casa. Contudo, no início da segunda etapa, o gol de Bernabei fez a diferença no resultado final.
O Internacional, portanto, embolsa mais R$ 4 milhões de premiação e agora espera o seu rival nas quartas de final da competição. A CBF vai sortear os confrontos na próxima terça-feira, quando também será conhecida a chave até a grande decisão.
Timão sai na frente
Precisando da vitória, o Corinthians ocupou o campo ofensivo quase o primeiro tempo, com mais posse de bola do que o Internacional. O Timão apostou em cruzamentos visando Pedro Raul. Foram 10 finalizações do time da casa contra nenhuma do Inter. Apesar da pressão, o Timão só conseguiu o gol aos 42 minutos. Em uma jogada pelo alto, mas com Gustavo Henrique. O zagueiro tocou de cabeça em uma cobrança de falta por cima de Garro e, depois da defesa de Matheus Cunha, completou com o pé para o fundo do gol, abrindo o placar para o Corinthians.
Inter se segura em Itaquera
Intensidade. Esta palavra é a melhor descrição para o segundo tempo. Os times disputaram cada centímetro do gramado. Logo no início, as equipes tiveram chances de balançar as redes com Alan Patrick e Matheuzinho. Aos 13 minutos, Gabriel Paulista ganhou da marcação e tocou para Bernabei deixar tudo igual no placar. A bola bateu no travessão antes de morrer no fundo da rede. O Corinthians, entretanto, não se abateu e buscou se recompor em campo. Com paciência na troca de passes, o time de Fernando Diniz voltou a ficar na frente no placar após gol de Pedro Raul, que aproveitou o cruzamento de Matheus Bidu.
O Colorado respondeu logo em seguida em chute de Bernabei. No entanto, esta foi a melhor oportunidade depois de sofrer o gol. O time gaúcho preferiu se proteger e atuar nos contra-ataques, enquanto os paulistas se mandaram para o ataque, porém não teve grandes oportunidades claras. Gustavo Henrique e Matheuzinho, em chute na trave, assustaram o goleiro Matheus Cunha. Mas ficou nisso.
CORINTHIANS x INTERNACIONAL
Oitavas de Final (volta) – Copa do Brasil
Data: 6/8/2026
Local: Neo Quimica Arena, Itaquera (SP)
Público/Renda: 44.777 presentes / R$ 3.371.710,00
Gols: Gustavo Henrique, 42’/1°T (1-0); Bernabei, 13’/2°T (1-1); Pedro Raul, 24’/2°T (2-1);
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Allan, 20’/2°T), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard, 20’/2°T), Breno Bidon (Carrillo, 37’/2°T) e Garro (Dieguinho, 40’/2°T); Kaio César (Matheus Pereira, 37’/2°T) e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz.
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia (Aguirre, 42’/2°T); Bruno Henrique (Juninho, 26’/2°T), Paulinho (Ronaldo, 42’/2°T), Vitinho e Bernabei; Alan Patrick (Alerrandro, 26’/2°T) e Carbonero (Allex, 18’/2°T). Técnico: Paulo Pezzolano.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Cartões Amarelos: Diniz, Matheuzinho, Gustavo Henrique (COR), Carbonero, Paulinho, Pezzolano, Matheus Bahia (INT)
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