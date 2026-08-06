Gustavo Henrique lamenta queda do Corinthians: “Pedir desculpas”

O Corinthians venceu o Internacional por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, mas acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe paulista dependia de uma vitória mais ampla para reverter a derrota por 2 a 0 sofrida na partida de ida. Entretanto, o placar agregado de 3 a 2 decretou a despedida precoce do atual campeão do torneio. Após o confronto, o zagueiro Gustavo Henrique avaliou a postura do time e lamentou o desfecho do duelo em São Paulo:

“O primeiro jogo foi muito morno. Tentamos criar, mas não conseguimos porque o adversário colocou muita gente atrás da linha da bola, o que dificultou a nossa criação. Já esta partida foi totalmente diferente. Buscamos o gol desde o primeiro minuto e pressionamos o rival. Conseguimos marcar duas vezes, mas, infelizmente, acabamos sofrendo um gol.”

Defensor pede desculpas e foca no Campeonato Brasileiro

Apesar da frustração no reencontro com a torcida, o defensor ressaltou o empenho do elenco nos treinos diários e cobrou uma virada de chave imediata no vestiário. A queda nas oitavas marca a primeira vez desde 2021 em que a equipe alvinegra fica fora da fase semifinal da competição. Por isso, Gustavo Henrique fez questão de direcionar uma mensagem à Fiel Torcida, reforçando a importância da união para os compromissos restantes do calendário:

“A gente tem que continuar, não pode parar. Estamos trabalhando muito. Peço desculpas ao nosso torcedor pela eliminação e a gente precisa deles mais do que nunca agora. Podem ter certeza de que aqui tem um grupo muito trabalhador, que sempre dá o seu melhor. Infelizmente, o primeiro jogo não saiu da maneira que a gente queria e, para correr atrás depois, fica mais complicado. Mas agora é pensar para a frente. Esse jogo já passou, infelizmente não conseguimos e é bola para a frente.”

Sem tempo para lamentações, o elenco comandado pelo técnico Fernando Diniz redireciona a atenção total para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em confronto válido pela 22ª rodada da competição nacional.

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