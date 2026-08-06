Vini Jr celebra renovação com Real Madrid: “Mais seis anos e para sempre”

Vini Jr reagiu ao anúncio de que o Real Madrid renovou o seu contrato até 2032. O atacante brasileiro, hoje com 26 anos, celebrou a notícia nas redes sociais e reforçou o vínculo com o clube que defende desde 2018, quando deixou o Flamengo rumo à Europa. O acordo anterior terminaria em junho de 2027, mas foi estendido por mais cinco temporadas.
“Oito anos no Bernabéu é pouco…mais seis anos e para sempre”, escreveu o camisa 7 no Instagram algumas horas depois do anúncio oficial.
O episódio coloca um ponto final, portanto, nos rumores sobre uma possível transferência para o Arsenal, atual campeão da Premier League. O brasileiro, aliás, treina com o elenco desde o começo da semana, quando se reapresentou ao clube merengue após dias de férias que se sucederam à disputa da Copa do Mundo.
“Vini Jr tornou-se um dos jogadores mais importantes de uma das etapas mais vitoriosas da nossa história”, diz um trecho da nota oficial divulgada pelo Real Madrid.
Enquanto isso, o time comandado por José Mourinho segue em pré-temporada e volta a campo no sábado (8), contra o Ferencváros, na Hungria. A estreia oficial em LaLiga ocorrerá no dia 22, diante do Espanyol, fora de casa.
Artilheiro da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, com quatro gols, Vini Jr brilhou também pelo Real na temporada passada: foram 22 gols e 10 assistências em 53 jogos. Prestes a alcançar a marca de 400 partidas pelo clube (já são 375, sendo 301 como titular), o atacante acumula 128 gols, 85 assistências e nada menos que 14 títulos — entre eles Champions, Copa do Rei, LaLiga, Supercopas e o Mundial de Clubes.
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