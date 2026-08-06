Luiz Araújo se aproxima de retorno ao Flamengo

O técnico Leonardo Jardim pode ganhar um reforço dentro de campo. Luiz Araújo deu um novo passo na recuperação e aumentou as chances de estar à disposição para o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (12/8), no Mineirão. A informação é do “ge”.

O atacante iniciou a fase de transição com trabalhos junto da preparação física e da fisioterapia no campo. A expectativa é que ainda nesta semana ele pelo menos comece os treinamentos ao lado do resto do grupo.

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Luiz Araújo se machucou no segundo tempo no amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 17 de julho, durante a pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, ele sofreu uma falta por trás e levou a pior. Posteriormente, passou por um exame de imagem que apontou lesão no joelho esquerdo, sem indicação cirúrgica.

Por fim, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Plata estão treinando e devem atuar contra o Vitória, neste domingo. Paquetá também está liberado, porém não deve iniciar a partida do Campeonato Brasileiro como titular.

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